Atatürk Üniversitesi’nden dünya listesinde büyük başarı

Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalarının uluslararası etkisiyle dünya çapındaki değerlendirmede dikkat çeken bir başarıya imza attı. Stanford/Elsevier 2026 "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listelerinde Atatürk Üniversitesi uluslararası bilim dünyasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Üniversiteden 24 araştırmacı kariyer boyu, 39 araştırmacı ise yıllık bilimsel etki kategorisinde yer aldı. Her iki kategoride birden bulunan 14 bilim insanı çifte başarıya imza atarken, Atatürk Üniversitesi toplam 49 farklı araştırmacıyla dünyanın en etkili bilim insanları arasında temsil edildi.

Ülkemizin bilimsel gücü uluslararası listelerde

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis öncülüğünde geliştirilen ve Elsevier tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" veri tabanının güncel sonuçları açıklandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıların bilimsel etkisini değerlendiren çalışmada, Türkiye'deki üniversiteler de uluslararası akademik görünürlükleriyle dikkat çekti.

Kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde Türkiye'de ilk beş sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi oluşturdu.

Atatürk Üniversitesi ise kariyer boyu etki kategorisinde 24, yıllık etki kategorisinde 39 araştırmacıyla Türkiye'nin uluslararası bilimsel görünürlüğüne önemli katkı sağlayan yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

14 bilim insanı, iki ayrı kategoride dünya listesinde

Atatürk Üniversitesi'nin 2026 yılı sonuçlarında en dikkat çekici başarı, 14 bilim insanının hem kariyer boyu hem de yıllık bilimsel etki listelerinde yer alması oldu.

Kariyer boyu etki kategorisi, bilim insanlarının akademik yaşamları boyunca oluşturdukları uluslararası atıf etkisini değerlendirirken; yıllık etki kategorisi, 2025 yılı içerisinde aldıkları atıflara odaklanıyor.

Her iki prestijli listede birden yer alma başarısı gösteren bilim insanlarımız yıllara dayanan güçlü akademik birikimlerini güncel bilimsel başarılarla taçlandırarak uluslararası bilim dünyasında kalıcı izler bırakan, bilimsel üretkenlikleri ve yüksek atıf etkileriyle Atatürk Üniversitesi’nin küresel araştırma gücünü temsil eden seçkin isimler arasında yer aldı.

Atatürk Üniversitesi'nden bu çifte başarıyı elde eden 14 bilim insanı alfabetik sırayla şöyle:

1. A. M. Abd El-Aty

2. Abdulkadir Cüneyt Aydın

3. Ahmet Gürses

4. Armağan Hayırlı

5. Ertan Yıldırım

6. Esra Kavaz Perişanoğlu

7. Halise İnci Gül

8. Hasan Türkez

9. İlhami Gülçin

10. Kadir Bakırcı

11. Karim Kakaei

12. Murat Kurudirek

13. Rabia Meryem Yılmaz

14. Sabri Selçuk Atamanalp

Bu sonuç, Atatürk Üniversitesi'nin uluslararası bilimsel etkisinin sürekliliğini ve güncel araştırma kapasitesini birlikte ortaya koyan önemli bir gösterge oldu.

Kariyer boyu bilimsel etkide 24 akademisyen

Bilim insanlarının akademik kariyerleri boyunca ortaya koydukları çalışmaların uluslararası etkisini değerlendiren kariyer boyu kategorisinde Atatürk Üniversitesi'nden 24 araştırmacı yer aldı.

Listeye giren bilim insanları alfabetik sırayla şöyle:

1. A. M. Abd El-Aty

2. Abdulkadir Cüneyt Aydın

3. Ahmet Gürses

4. Armağan Hayırlı

5. Ayşe Bayrakçeken

6. Ekrem Kalkan

7. Enes Şayan

8. Ensar Oğuz

9. Ertan Yıldırım

10. Esabi Başaran Kurbanoğlu

11. Esra Kavaz Perişanoğlu

12. Güzin Kaban

13. Hakan Özer

14. Halise İnci Gül

15. Hasan Türkez

16. İlhami Gülçin

17. Kadir Bakırcı

18. Karim Kakaei

19. Muhammet İrfan Aksu

20. Mesut Taşkın

21. Murat Kurudirek

22. Rabia Meryem Yılmaz

23. Sabri Selçuk Atamanalp

24. Sezai Ercişli

Bu kategoride yer alan araştırmacılar, farklı bilim alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmaların uluslararası bilimsel literatürde oluşturduğu uzun dönemli etkiyle öne çıktı.

Yıllık bilimsel etkide 39 akademisyen

Atatürk Üniversitesi, 2025 takvim yılında alınan atıfların değerlendirildiği yıllık bilimsel etki kategorisinde ise 39 araştırmacıyla temsil edildi.

Yıllık etki listesi, üniversitenin güncel bilimsel araştırmalarının uluslararası literatürde ne ölçüde karşılık bulduğunu göstermesi bakımından ayrı bir önem taşıyor.

Bu kategoride yer alan akademisyenler alfabetik sırayla şöyle:

1. A. M. Abd El-Aty

2. Abdulkadir Cüneyt Aydın

3. Ahmet Gürses

4. Ali Ahıskalıoğlu

5. Armağan Hayırlı

6. Arzu Uçar

7. Ayhan Çelik

8. Burak Dikici

9. Demet Yılmaz

10. Emel Öz

11. Erdem Şakar

12. Ertan Yıldırım

13. Esra Kavaz Perişanoğlu

14. Fazlıhan Yılmaz

15. Ferhat Bozkurt

16. Gonca Alak

17. Gökhan Kaplan

18. Halim Kovacı

19. Halise İnci Gül

20. Hasan Türkez

21. Hayrünnisa Nadaroğlu

22. İlhami Gülçin

23. Kadir Bakırcı

24. Karim Kakaei

25. Mecit Kantarcı

26. Muhammed Atamanalp

27. Muhammad Qasim

28. Murat Kurudirek

29. Mustafa İleritürk

30. Rabia Meryem Yılmaz

31. Sabri Selçuk Atamanalp

32. Sefa Küçükler

33. Selçuk Özdemir

34. Sezai Ercişli

35. Songül Çakmakçı

36. Songül Cömert Kılıç

37. Süreyya Oğuz Tümay

38. Şakir Aydoğan

39. Zeynep Turan

Yayın sayısından uluslararası etkiye

Elsevier tarafından yayımlanan veri tabanının dokuzuncu sürümünde araştırmacılar; toplam atıf sayıları, h-indeksi, ortak yazarlığa göre düzeltilmiş hm-indeksi, yayınlardaki yazarlık konumları ve bileşik atıf göstergesi olan c-score üzerinden değerlendiriliyor.

Araştırmacıların 20 ana bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldığı değerlendirmede, bilimsel üretimin yalnızca niceliği değil, uluslararası atıf etkisi de dikkate alınıyor.

Scopus'un 1 Ağustos 2026 tarihli veri kesitine dayanan çalışmada, kariyer boyu göstergeler 2025 yılı sonuna kadar güncellenirken, yıllık etki kategorisinde 2025 takvim yılı içerisinde alınan atıflar esas alınıyor.

Bu yönüyle çalışma, araştırmacıların bilimsel çalışmalarının uluslararası literatürdeki etkisini karşılaştırmalı biçimde incelemeye imkân sağlıyor.

Araştırma vizyonuna güçlü katkı

Atatürk Üniversitesi'nin 2026 Stanford/Elsevier listelerinde ortaya koyduğu performans, üniversitenin araştırma odaklı akademik yaklaşımının uluslararası görünürlüğüne ilişkin önemli veriler sunuyor.

Kariyer boyu ve yıllık etki kategorilerinde yer alan 49 farklı araştırmacı, üniversitenin bilimsel etki kapasitesinin farklı disiplinlere yayıldığını gösterirken, her iki kategoride birden bulunan 14 bilim insanı akademik başarının sürekliliğini ortaya koyuyor.

Üniversitenin uluslararası araştırma iş birlikleri, bilimsel araştırma altyapısı ve nitelikli yayın üretimini destekleyen yaklaşımı, araştırma üniversitesi vizyonunun temel bileşenlerini oluşturuyor. Atatürk Üniversitesi, 14 bilim insanının çifte başarısı ve toplam 49 araştırmacısının uluslararası listelerdeki varlığıyla, Türkiye'nin dünya bilim sahnesindeki temsil gücüne katkı sunmayı sürdürüyor.