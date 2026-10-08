Atatürk Üniversitesi’nden dünya listesinde büyük başarı
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Stanford/Elsevier 2026 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde Atatürk Üniversitesi’nden 49 farklı araştırmacı yer aldı. Akademisyenlerin 24’ü kariyer boyu, 39’u yıllık bilimsel etki kategorisine girerken, 14 isim her iki listede birden yer aldı.
Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalarının uluslararası etkisiyle dünya çapındaki değerlendirmede dikkat çeken bir başarıya imza attı. Stanford/Elsevier 2026 "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listelerinde Atatürk Üniversitesi uluslararası bilim dünyasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Üniversiteden 24 araştırmacı kariyer boyu, 39 araştırmacı ise yıllık bilimsel etki kategorisinde yer aldı. Her iki kategoride birden bulunan 14 bilim insanı çifte başarıya imza atarken, Atatürk Üniversitesi toplam 49 farklı araştırmacıyla dünyanın en etkili bilim insanları arasında temsil edildi.
Ülkemizin bilimsel gücü uluslararası listelerde
Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis öncülüğünde geliştirilen ve Elsevier tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" veri tabanının güncel sonuçları açıklandı.
Dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıların bilimsel etkisini değerlendiren çalışmada, Türkiye'deki üniversiteler de uluslararası akademik görünürlükleriyle dikkat çekti.
Kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde Türkiye'de ilk beş sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi oluşturdu.
Atatürk Üniversitesi ise kariyer boyu etki kategorisinde 24, yıllık etki kategorisinde 39 araştırmacıyla Türkiye'nin uluslararası bilimsel görünürlüğüne önemli katkı sağlayan yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.
14 bilim insanı, iki ayrı kategoride dünya listesinde
Atatürk Üniversitesi'nin 2026 yılı sonuçlarında en dikkat çekici başarı, 14 bilim insanının hem kariyer boyu hem de yıllık bilimsel etki listelerinde yer alması oldu.
Kariyer boyu etki kategorisi, bilim insanlarının akademik yaşamları boyunca oluşturdukları uluslararası atıf etkisini değerlendirirken; yıllık etki kategorisi, 2025 yılı içerisinde aldıkları atıflara odaklanıyor.
Her iki prestijli listede birden yer alma başarısı gösteren bilim insanlarımız yıllara dayanan güçlü akademik birikimlerini güncel bilimsel başarılarla taçlandırarak uluslararası bilim dünyasında kalıcı izler bırakan, bilimsel üretkenlikleri ve yüksek atıf etkileriyle Atatürk Üniversitesi’nin küresel araştırma gücünü temsil eden seçkin isimler arasında yer aldı.
Atatürk Üniversitesi'nden bu çifte başarıyı elde eden 14 bilim insanı alfabetik sırayla şöyle:
1. A. M. Abd El-Aty
2. Abdulkadir Cüneyt Aydın
3. Ahmet Gürses
4. Armağan Hayırlı
5. Ertan Yıldırım
6. Esra Kavaz Perişanoğlu
7. Halise İnci Gül
8. Hasan Türkez
9. İlhami Gülçin
10. Kadir Bakırcı
11. Karim Kakaei
12. Murat Kurudirek
13. Rabia Meryem Yılmaz
14. Sabri Selçuk Atamanalp
Bu sonuç, Atatürk Üniversitesi'nin uluslararası bilimsel etkisinin sürekliliğini ve güncel araştırma kapasitesini birlikte ortaya koyan önemli bir gösterge oldu.
Kariyer boyu bilimsel etkide 24 akademisyen
Bilim insanlarının akademik kariyerleri boyunca ortaya koydukları çalışmaların uluslararası etkisini değerlendiren kariyer boyu kategorisinde Atatürk Üniversitesi'nden 24 araştırmacı yer aldı.
Listeye giren bilim insanları alfabetik sırayla şöyle:
1. A. M. Abd El-Aty
2. Abdulkadir Cüneyt Aydın
3. Ahmet Gürses
4. Armağan Hayırlı
5. Ayşe Bayrakçeken
6. Ekrem Kalkan
7. Enes Şayan
8. Ensar Oğuz
9. Ertan Yıldırım
10. Esabi Başaran Kurbanoğlu
11. Esra Kavaz Perişanoğlu
12. Güzin Kaban
13. Hakan Özer
14. Halise İnci Gül
15. Hasan Türkez
16. İlhami Gülçin
17. Kadir Bakırcı
18. Karim Kakaei
19. Muhammet İrfan Aksu
20. Mesut Taşkın
21. Murat Kurudirek
22. Rabia Meryem Yılmaz
23. Sabri Selçuk Atamanalp
24. Sezai Ercişli
Bu kategoride yer alan araştırmacılar, farklı bilim alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmaların uluslararası bilimsel literatürde oluşturduğu uzun dönemli etkiyle öne çıktı.
Yıllık bilimsel etkide 39 akademisyen
Atatürk Üniversitesi, 2025 takvim yılında alınan atıfların değerlendirildiği yıllık bilimsel etki kategorisinde ise 39 araştırmacıyla temsil edildi.
Yıllık etki listesi, üniversitenin güncel bilimsel araştırmalarının uluslararası literatürde ne ölçüde karşılık bulduğunu göstermesi bakımından ayrı bir önem taşıyor.
Bu kategoride yer alan akademisyenler alfabetik sırayla şöyle:
1. A. M. Abd El-Aty
2. Abdulkadir Cüneyt Aydın
3. Ahmet Gürses
4. Ali Ahıskalıoğlu
5. Armağan Hayırlı
6. Arzu Uçar
7. Ayhan Çelik
8. Burak Dikici
9. Demet Yılmaz
10. Emel Öz
11. Erdem Şakar
12. Ertan Yıldırım
13. Esra Kavaz Perişanoğlu
14. Fazlıhan Yılmaz
15. Ferhat Bozkurt
16. Gonca Alak
17. Gökhan Kaplan
18. Halim Kovacı
19. Halise İnci Gül
20. Hasan Türkez
21. Hayrünnisa Nadaroğlu
22. İlhami Gülçin
23. Kadir Bakırcı
24. Karim Kakaei
25. Mecit Kantarcı
26. Muhammed Atamanalp
27. Muhammad Qasim
28. Murat Kurudirek
29. Mustafa İleritürk
30. Rabia Meryem Yılmaz
31. Sabri Selçuk Atamanalp
32. Sefa Küçükler
33. Selçuk Özdemir
34. Sezai Ercişli
35. Songül Çakmakçı
36. Songül Cömert Kılıç
37. Süreyya Oğuz Tümay
38. Şakir Aydoğan
39. Zeynep Turan
Yayın sayısından uluslararası etkiye
Elsevier tarafından yayımlanan veri tabanının dokuzuncu sürümünde araştırmacılar; toplam atıf sayıları, h-indeksi, ortak yazarlığa göre düzeltilmiş hm-indeksi, yayınlardaki yazarlık konumları ve bileşik atıf göstergesi olan c-score üzerinden değerlendiriliyor.
Araştırmacıların 20 ana bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldığı değerlendirmede, bilimsel üretimin yalnızca niceliği değil, uluslararası atıf etkisi de dikkate alınıyor.
Scopus'un 1 Ağustos 2026 tarihli veri kesitine dayanan çalışmada, kariyer boyu göstergeler 2025 yılı sonuna kadar güncellenirken, yıllık etki kategorisinde 2025 takvim yılı içerisinde alınan atıflar esas alınıyor.
Bu yönüyle çalışma, araştırmacıların bilimsel çalışmalarının uluslararası literatürdeki etkisini karşılaştırmalı biçimde incelemeye imkân sağlıyor.
Araştırma vizyonuna güçlü katkı
Atatürk Üniversitesi'nin 2026 Stanford/Elsevier listelerinde ortaya koyduğu performans, üniversitenin araştırma odaklı akademik yaklaşımının uluslararası görünürlüğüne ilişkin önemli veriler sunuyor.
Kariyer boyu ve yıllık etki kategorilerinde yer alan 49 farklı araştırmacı, üniversitenin bilimsel etki kapasitesinin farklı disiplinlere yayıldığını gösterirken, her iki kategoride birden bulunan 14 bilim insanı akademik başarının sürekliliğini ortaya koyuyor.
Üniversitenin uluslararası araştırma iş birlikleri, bilimsel araştırma altyapısı ve nitelikli yayın üretimini destekleyen yaklaşımı, araştırma üniversitesi vizyonunun temel bileşenlerini oluşturuyor. Atatürk Üniversitesi, 14 bilim insanının çifte başarısı ve toplam 49 araştırmacısının uluslararası listelerdeki varlığıyla, Türkiye'nin dünya bilim sahnesindeki temsil gücüne katkı sunmayı sürdürüyor.