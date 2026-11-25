Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle "sıfır tolerans" ilkesiyle, amasız, fakatsız ve tavizsiz şekilde mücadele ettiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekerek, bunun kadınların güçlenmesinin ve adil geleceğin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak şiddet döngüsünü kırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti;

Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir. Kadınların güçlenmesinin ve adil geleceğin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu anlayışla Bakanlık olarak, kadına yönelik şiddetle “sıfır tolerans” ilkesiyle, amasız, fakatsız ve tavizsiz şekilde mücadele ediyoruz. Şiddet döngüsünü kırmak için koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi güçlendiriyor, ilgili mekanizmalarımızı sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiriyoruz.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SAYGIYLA MÜMKÜN”

Biz, her kadının güven içinde yaşayabilmesi için çalışmayı, şiddeti teşvik eden her türlü yaklaşımın karşısında durmayı sürdüreceğiz. Saygının, sevginin ve merhametin yaşatıldığı bir yaşam kültürünü hep birlikte inşa edebiliriz. Çünkü kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkün.