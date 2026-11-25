Bir dönemin ünlü kulüp başkanıydı, şirketleri mali darboğaza girdi! Türkiye’nin dev firması iflasın pençesinde
Yüksek kredi maliyetleri ve nakit sıkışıklığı nedeniyle mali dengesi bozulan Aydınspor eski Başkanı Mukan Perinçek ve şirketleri hakkında mahkemeden yeni karar çıktı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir ve Çeşme'deki lüks konut projeleriyle bilinen Perinçek hakkındaki geçici mühleti 20 Kasım 2026 itibarıyla bir yıl süreyle kesin mühlete çevirdi. Konkordato komiseri Vahap Yıldırım'ın görevine devam etmesine hükmedilen kararla, borçlu tarafın mahkeme denetiminde alacaklılarla uzlaşma ve borç yapılandırma sürecini yürütmesi hedefleniyor.