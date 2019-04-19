Atatürk Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019, Atatürk Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019, Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, Atatürk Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

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Alman Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Almanca Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Arap Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Arap Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Arkeoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Arkeoloji(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Astronomi ve Astrofizik

(Fen Fakültesi)

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Bankacılık ve Finans(Fakülte)

(Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi

(Edebiyat Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyoloji Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Coğrafya

(Edebiyat Fakültesi)

Coğrafya Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Coğrafya(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Edebiyat Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Ekonometri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Fars Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Felsefe

(Edebiyat Fakültesi)

Felsefe Grubu Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Felsefe(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)

(Turizm Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(İÖ)

(Turizm Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik(İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Hemşirelik Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

Hukuk(İÖ)

(Hukuk Fakültesi )

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat(Arapça)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat(İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme

(Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme(Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

İşletme(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi(Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Kimya Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Matematik Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ)

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

(Oltu Yer Bilimleri Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ)

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Reklamcılık(Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Edebiyat Fakültesi)

Sanat Tarihi(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Sinema ve Televizyon

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Sosyoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Sosyoloji(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Su Ürünleri Mühendisliği

(Su Ürünleri Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Tarımsal Biyoteknoloji

(Ziraat Fakültesi)

Tarımsal Yapılar ve Sulama

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Tıp(İngilizce)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(KKTC Uyruklu)

(Tıp Fakültesi )

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

(Ziraat Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

(Turizm Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)