Olimpiyat Stadı'na hangi otobüsler gider? Türkiye-Letonya maçı için bilet alanlar maçı izlemek için Başakşehir’e nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Peki, Olimpiyat Stadı’na nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat Stadı; İkitelli-Başakşehir’de bulunuyor. Stada özel aracınızın yanı sıra otobüs ya da metro ile ulaşabilirsiniz. Müsabaka 21.45’te başlayacak. Bu sebeple trafik sorunu yaşamamak adına toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz.

Atatürk Olimpiyat Stadı durağından geçen otobüs hatları şöyle:

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI

146A ESENKENT/BAHÇEŞEHİR - BİRLİK MAHALLESİ

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI

36AY ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR – YENİKAPI

Atatürk Olimpiyat Stadı’na M3 metro hattını kullanarak da gidebilirsiniz. M3 metro hattına Yenikapı-Kirazlı, Mahmutbey, İkitelli Sanayi İstasyonlarında aktarma yapabilirsiniz. Marmaray ile Anadolu yakasından Yenikapı'ya inenler, buradan Kirazlı metrosuna binebilir. Kirazlı istasyonundan ise M3 Hattı'na geçiş sağlayabilirsiniz.