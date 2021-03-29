Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?
Olimpiyat stadı nerede? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye evinde Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. Bilet satışları ise başladı. Sporseverler maçı stattan izlemek için biletlerini aldıktan sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl ulaşacaklarını araştırmaya başladı. Olimpiyat Stadı nerede? Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir?
Olimpiyat Stadı'na hangi otobüsler gider? Türkiye-Letonya maçı için bilet alanlar maçı izlemek için Başakşehir’e nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Peki, Olimpiyat Stadı’na nasıl gidilir?
Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?
Atatürk Olimpiyat Stadı; İkitelli-Başakşehir’de bulunuyor. Stada özel aracınızın yanı sıra otobüs ya da metro ile ulaşabilirsiniz. Müsabaka 21.45’te başlayacak. Bu sebeple trafik sorunu yaşamamak adına toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz.
Atatürk Olimpiyat Stadı durağından geçen otobüs hatları şöyle:
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
146A ESENKENT/BAHÇEŞEHİR - BİRLİK MAHALLESİ
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
36AY ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR – YENİKAPI
Atatürk Olimpiyat Stadı’na M3 metro hattını kullanarak da gidebilirsiniz. M3 metro hattına Yenikapı-Kirazlı, Mahmutbey, İkitelli Sanayi İstasyonlarında aktarma yapabilirsiniz. Marmaray ile Anadolu yakasından Yenikapı'ya inenler, buradan Kirazlı metrosuna binebilir. Kirazlı istasyonundan ise M3 Hattı'na geçiş sağlayabilirsiniz.