  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?
Spor

Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?

Olimpiyat stadı nerede? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye evinde Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. Bilet satışları ise başladı. Sporseverler maçı stattan izlemek için biletlerini aldıktan sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl ulaşacaklarını araştırmaya başladı. Olimpiyat Stadı nerede? Atatürk Olimpiyat Stadı'na nasıl gidilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:51:00 -
Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?

Olimpiyat Stadı'na hangi otobüsler gider? Türkiye-Letonya maçı için bilet alanlar maçı izlemek için Başakşehir’e nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Peki, Olimpiyat Stadı’na nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat stadına nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat Stadı; İkitelli-Başakşehir’de bulunuyor. Stada özel aracınızın yanı sıra otobüs ya da metro ile ulaşabilirsiniz. Müsabaka 21.45’te başlayacak. Bu sebeple trafik sorunu yaşamamak adına toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz.

Atatürk Olimpiyat Stadı durağından geçen otobüs hatları şöyle:

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI       

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI         

146A ESENKENT/BAHÇEŞEHİR - BİRLİK MAHALLESİ          

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI        

36AY ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO           

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR – YENİKAPI

Atatürk Olimpiyat Stadı’na M3 metro hattını kullanarak da gidebilirsiniz. M3 metro hattına Yenikapı-Kirazlı, Mahmutbey, İkitelli Sanayi İstasyonlarında aktarma yapabilirsiniz. Marmaray ile Anadolu yakasından Yenikapı'ya inenler, buradan Kirazlı metrosuna binebilir. Kirazlı istasyonundan ise M3 Hattı'na geçiş sağlayabilirsiniz.

Türkiye Letonya bileti al | Türkiye Letonya maçı bileti kaç TL?
Türkiye Letonya bileti al | Türkiye Letonya maçı bileti kaç TL?

Spor

Türkiye Letonya bileti al | Türkiye Letonya maçı bileti kaç TL?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO’da Rus malı radar rezaleti!
Dünya

NATO’da Rus malı radar rezaleti!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması NATO ve ABD tarafından sert tepki ile karşılanırken Almanya Donanması'na ait denizaltıların Rus şir..
Fransa'da vahim açıklama: Böylesini görmemiştik
Sağlık

Fransa'da vahim açıklama: Böylesini görmemiştik

Fransa'da, Paris bölgesinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen ciddi artışın ardından hastanelerde y..
Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik!
Siyaset

Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik! "Hükümet yapsın"

Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, 2 yıldır vaat ettiği projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. Seçim vaatleri ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay