İkitelli-Başakşehir’de bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı’na nasıl gidileceği merak ediliyor. Olimpiyat stadına otobüs ya da metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Peki, hangi metro hattı Olimpiyat Stadı’na gidiyor?

Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat Stadı’na M3 metro hattını kullanarak da gidebilirsiniz. M3 metro hattına Yenikapı-Kirazlı, Mahmutbey, İkitelli Sanayi İstasyonlarında aktarma yapabilirsiniz. Marmaray ile Anadolu yakasından Yenikapı'ya inenler, buradan Kirazlı metrosuna binebilir. Kirazlı istasyonundan ise M3 Hattı'na geçiş sağlayabilirsiniz.