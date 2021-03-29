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Spor Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?
Spor

Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?

Olimpiyat stadına nasıl gidebilirim? Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Letonya maçına seyirci almaya karar verdi. Stat kapasitesinin yüzde 15’i kadar bilet satışa çıktı. Bilet alanlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı’na nasıl gidebileceklerini araştırmaya başladı. Olimpiyat Stadı’na metroyla gidilebiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:59:00 -
Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?

İkitelli-Başakşehir’de bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı’na nasıl gidileceği merak ediliyor. Olimpiyat stadına otobüs ya da metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Peki, hangi metro hattı Olimpiyat Stadı’na gidiyor?

Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?

Atatürk Olimpiyat Stadı’na M3 metro hattını kullanarak da gidebilirsiniz. M3 metro hattına Yenikapı-Kirazlı, Mahmutbey, İkitelli Sanayi İstasyonlarında aktarma yapabilirsiniz. Marmaray ile Anadolu yakasından Yenikapı'ya inenler, buradan Kirazlı metrosuna binebilir. Kirazlı istasyonundan ise M3 Hattı'na geçiş sağlayabilirsiniz.

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