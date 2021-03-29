Atatürk Olimpiyat stadına giden İETT otobüsleri hangileri?
Olimpiyat Stadı nerede? Türkiye-Letonya arasındaki Dünya Kupası Eleme maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Olimpiyat Stadı, İkitelli-Başakşehir’de bulunuyor. Maç için bilet alanlar stada nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Peki, hangi otobüs hatları Olimpiyat Stadı’ndan geçiyor?
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye; Hollanda ve Norveç’i mağlup etti. Milliler üçüncü maçında Letonya ile karşılaşacak. Karşılaşmaya seyirci alınacak. Peki, Olimpiyat Stadı’na nasıl giderim?
Atatürk Olimpiyat stadına giden İETT otobüsleri hangileri?
Türkiye-Letonya maçını tribünden izlemek isteyen ve biletlerini alanlar Atatürk Olimpiyat Stadı’na nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’na otobüs ya da metro hattı ile ulaşabilirsiniz.
Atatürk Olimpiyat Stadı durağından geçen otobüs hatları şöyle:
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
146A ESENKENT/BAHÇEŞEHİR - BİRLİK MAHALLESİ
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
36AY ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR – YENİKAPI