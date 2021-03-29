2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye; Hollanda ve Norveç’i mağlup etti. Milliler üçüncü maçında Letonya ile karşılaşacak. Karşılaşmaya seyirci alınacak. Peki, Olimpiyat Stadı’na nasıl giderim?

Atatürk Olimpiyat stadına giden İETT otobüsleri hangileri?

Türkiye-Letonya maçını tribünden izlemek isteyen ve biletlerini alanlar Atatürk Olimpiyat Stadı’na nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’na otobüs ya da metro hattı ile ulaşabilirsiniz.

Atatürk Olimpiyat Stadı durağından geçen otobüs hatları şöyle:

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI

146A ESENKENT/BAHÇEŞEHİR - BİRLİK MAHALLESİ

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI

36AY ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR – YENİKAPI