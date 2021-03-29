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Spor Atatürk Olimpiyat stadına giden İETT otobüsleri hangileri?
Spor

Atatürk Olimpiyat stadına giden İETT otobüsleri hangileri?

Olimpiyat Stadı nerede? Türkiye-Letonya arasındaki Dünya Kupası Eleme maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Olimpiyat Stadı, İkitelli-Başakşehir’de bulunuyor. Maç için bilet alanlar stada nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Peki, hangi otobüs hatları Olimpiyat Stadı’ndan geçiyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:14:00 -
Atatürk Olimpiyat stadına giden İETT otobüsleri hangileri?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye; Hollanda ve Norveç’i mağlup etti. Milliler üçüncü maçında Letonya ile karşılaşacak. Karşılaşmaya seyirci alınacak. Peki, Olimpiyat Stadı’na nasıl giderim?

Atatürk Olimpiyat stadına giden İETT otobüsleri hangileri?

Türkiye-Letonya maçını tribünden izlemek isteyen ve biletlerini alanlar Atatürk Olimpiyat Stadı’na nasıl gidebileceklerini araştırıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’na otobüs ya da metro hattı ile ulaşabilirsiniz.

Atatürk Olimpiyat Stadı durağından geçen otobüs hatları şöyle:

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI       

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI         

146A ESENKENT/BAHÇEŞEHİR - BİRLİK MAHALLESİ          

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI        

36AY ARNAVUTKÖY - YENİBOSNA METRO           

146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR – YENİKAPI

Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?
Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?

Spor

Atatürk Olimpiyat stadına metro ile nasıl gidilir?

 

 

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