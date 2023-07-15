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Yerel Atatürk Havalimanı'nda korkutan uçak kazası!
Yerel

Atatürk Havalimanı'nda korkutan uçak kazası!

Yeniakit Publisher
2023-07-15 02:05:00 -
Atatürk Havalimanı'nda korkutan uçak kazası!

Atatürk Havalimanı'nda bir uçak iniş sırasında kırıma uğradı.

Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak, inişinin ardından kırıma uğradı. Meydanda iniş ve kalkışlar durduruldu.

Atatürk Havalimanı’nda iniş takımı açılmayan tek motorlu uçak kırıma uğradı

Uçağın pilotunun THY'de pilot olan Serkan Zalaltuntaş olduğu, eşinin bulunduğu uçakla dünya turuna çıkmak istedikleri öğrenildi. Çiftin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uçağın pistten çekilmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndaki trafik normale döndü.


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