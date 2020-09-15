‘Atatürk’ CHP’yi böldü

Kılıçların çekildiği, kurucu iradenin sorgulandığı Cumhuriyet Halk Partisi’nde ‘Mustafa Kemal’ kavgası patlak verdi. “Atatürk” demeyi reddeden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Mustafa Kemal” ifadesini kullanmayı tercih ettiğini beyan etmesi üzerinden başlayan tartışmada, CHP’nin ağır topları Kaftancıoğlu’nu bombardımana tuttu. Kaftancıoğlu da karşılık vererek “Atatürk istismarcıları” karşılığını verdi. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu sonrası dönemde güçlenen marjinal sol cephenin görünürlük kazandığı tartışma, uzmanlar tarafından CHP’de çatlağın daha da derinleşeceği yönünde değerlendiriliyor.

Birbirine girdiler

İstanbul yerel seçimlerinde başta HDP olmak üzere ‘beş benzemez’ partiyi bir araya getiren önemli katalizör olduğu söylenen ve Kemalizm’den uzak marjinal sol görüşe sahip Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Atatürk’ ifadesi yerine ‘Mustafa Kemal’i kullanmasına CHP’li milletvekillerinden tepki yağdı. Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Tuncay Özkan, Akif Hamzaçebi, Ali Özgündüz, Hüsnü Bozkurt, Atila Sertel, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Tüzün, Sevda Kılıç gibi partinin ağır topları Kaftancıoğlu’na karşı bayrak açtı. Ayrı parti kurması gündemde olan İnce, “Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Milli Mücalededir, Kurtuluştur, Kuruluştur, Cumhuriyettir, akıldır, bilimdir, devrimdir” dedi. Tekin, isim vermeden “Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler gene gelir, verimli sonuçları kalpleri doldurur” sözleriyle M.Kemal’den manidar bir alıntı yaptı. Çelebi, “Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP” diye paylaşım yaptı. Hüsnü Bozkurt ise, “’M.Kemal’in Askeri’ olmayı reddeden, ATATÜRK soyadı ile de sorunlu bir CHP İL BAŞKANI” sözlerini paylaştı.

Canan ele verdi

Çığ gibi büyüyen parti içi tepkilere karşı açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, içerisinde 5 defa ‘Atatürk’ telaffuzu geçen bir metin yayınladı. Yine de geri adım atmayan Kaftancıoğlu, kendisini eleştirenlere karşı şu vurucu sözleri kullandı: “Varsın hiçbir üretimi olmayan, 83 milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği mirası sanan ve aslında Atatürk’ü anlamayı değil daima ‘kullanmayı’ tercih eden birileri bundan rahatsızlık duysun...”

CHP’deki iç savaşı Akit’e değerlendiren uzmanlar, CHP’deki çatlağın derinleşeceğini söyledi. Gazeteci-Yazar Fazıl Duygun, “Canan Kaftancıoğlu, PKK, DHKP-C ve marjinal sol yapılanmaların örgütlenme lideridir diyebiliriz. Kaftancıoğlu’nun Gazi Mustafa Kemal Paşa aleyhine söylemiş olduğu birçok söylemi var. Atatürk’ün kurduğu parti olmakla övünen CHP, Türkiye’nin en büyük vilayeti İstanbul’un il başkanlığını ise Mustafa Kemal’e hakaret eden ve terör örgütleriyle içli dışlı olan birine veriyor. Bir kere bu CHP’nin kendi kendini inkarıydı” ifadelerini kullandı.

CHP’deki her kavganın yalanları ortaya çıkardığını söyleyen Duygun, “Cumhuriyeti kuran partiyiz diyorlar, cumhuriyeti yıkmaya çalışanları partide üst makamlara getiriyorlar. Tepki gösterirken de ismini bile anamıyorlar. CHP’deki her kavga, yalanlarını açığa çıkarıyor” diye konuştu.

CHP için istismar aracı

Atatürk ismi üzerinden yürütülen istismarlara değinen Duygun, şunları söyledi: “Mustafa Kemal, CHP’de istismar aracına dönüşmüştür. Ulusalcısı, küreselcisi, alevilik taslayanı vesaire herkes Mustafa Kemal Paşayı kendi çıkarına göre ayrı bir şekilde kullanıyor. Küresel liberal kapitalizmle birlikte pazarlama mantığı içerisinde yapılıyor tüm bunlar da. CHP’deki tartışma ve Kaftancıoğlu’nun son açıklamasındaki atıf, Mustafa Kemal Paşanın CHP’de istismar aracı olarak kullanıldığını göstermiştir. “

Atatürkçülere ‘günaydın’

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Av. Mücahit Birinci, CHP’nin Atatürkçülük çizgisinden saptığını, Kaftancıoğlu zihniyetinin partiyi ele geçirdiğini ve tepki gösterenlerin bir netice alamayacağını söyledi.

Birinci, “Bu tartışmada CHP Genel Başkanı da Kaftancıoğlu ile farklı çizgide değil. Bunların arasındaki tartışma birçok konuda oluştu. Tartışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetilmesinde oluşan koalisyonun yansımasıdır. Kaftancıoğlu daha çok buraya HDP’lilerin alınmasında il başkanlığından referans olan bir isimdir. CHP derken yeknesan ‘Atatürkçü ve Kemalist’ bir çizgi anlamamak lazım. Kanaatime göre Kaftancıoğlu’nun sözleri demokratik bir dışa vurumdur ancak CHP’deki yansıması derin olmuştur. Bu partinin artık Atatürk ilkeleriyle bir bağının kalmadığı bir gerçektir. Sezgin Tanrıkulu’nun beyanları, Kaftancıoğlu’nun tutumları, İmamoğlu’nun Diyarbakır’a gidip Diyarbakır Anneleri ile görüşmeyip, HDP’yi ziyaret etmesi bu partinin savrulduğunu gösteriyordu” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ne derse o

Birinci, sözlerini şöyle noktaladı: “Seçmen bazında Atatürkçü kesim ve bazı milletvekillerinin bugün Kaftancıoğlu’na tepki gösteriyor olmasına ‘günaydın’ diyorum. CHP’de iş işten geçti. Kaftancıoğlu’nu il başkanlığından almaya hiçbirinin gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Ancak kınamalarla geçerler. Çünkü bunların iştirak noktaları hayır değil, memleket karşıtlığında birleşiyorlar. Neticede Kaftancıoğlu ne derse o olacaktır. CHP Kaftancıoğlu’na ve onun zihniyetine teslim olmuştur.”

FARUK ARSLAN

