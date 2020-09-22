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Aktüel Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:47:40 -
Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, 6 evin su sayacını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde bir bina içinde yabancı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Su sayaçlarının olduğu bölümde bulunan ve bina sakini olmadığı anlaşılan Mehmet A. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar ve çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bölgede 6 farklı su sayacı hırsızlığına karıştığı belirlendi.

Şüphelinin ifadesinde sayaçları bir hurdacıya sattığını belirtmesi üzerine, iş yeri sahibi Necmettin S. de gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 19 su sayacı ve 6 bisiklet ele geçirildi.

Şüpheli Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı. "Suç eşyasının satın alınması" suçundan hakkında adli işlem yapılan Necmettin S. ise serbest bırakıldı.

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