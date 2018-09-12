0553 313 94 23

Ataşehir'de sokakta 2 adet el bombası bulundu

Sokakta poşet içerisinde 2 adet el bombası bulundu. Polis ve bomba imha ekipleri olaya müdahale etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:50
Ataşehir'de sokakta 2 adet el bombası bulundu

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası gören çevre sakinleri durumu polise haber verdi.

Olay yerine, polis, bomba imha ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha ekipleri incelemelerde buluyor. 

 



Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:50
  1. Bingöl
  2. ataşehir
  3. el bombası
  4. sokak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşıların içinde neler var? İşte 'aşı propagandası' yapanların değinmediği gerçekler
    1. Aşıların içinde neler var? İşte 'aşı..
    2. Bursa'da emanet araba ile kaza yaptı,..
    3. BM işsizliğin en çok yaşandığı ülkeyi..
    4. KYK sonuçları açıklandı!
    5. Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması
    6. İnanılmaz olay! Çocuğun yüzünden giren..
    7. Mariano'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
    8. Erdoğan ile Nazarbayev ortak hedefler..
    9. Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum..
    10. E-5'te korkutan yangın!
    11. Bahçelievler'de bir araç alev alev yandı
    12. ABD karıştı: 11 Eylül anma..
    13. Ataşehir'de panik! El bombaları bulundu
    14. Eski kaymakam her şeyi itiraf etti:..
    15. Muş'ta yaylacıların dönüş yolculuğu..
    16. Ataşehir'de sokakta 2 adet el bombası..
    17. Havalimanında MİT operasyonu! PKK..
    18. Aksaray'da trafik kazası: 1 kişi..
    19. Akdeniz'de deprem!
    20. TIR'ın çarptığı motosikletli hayatını..
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?