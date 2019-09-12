0553 313 94 23

Ataşehir’de oğlu tarafından vahşice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Ataşehir’de oğlu tarafından ilk önce kerpetenle kafasına vurulup ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ekmen son yolculuğuna uğurlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:42
Ataşehir’de oğlu tarafından vahşice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Ataşehir’de oğlu tarafından ilk önce kerpetenle kafasına vurulup ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ekmen son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin ardından şahsın kardeşini testereyle yaraladığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın odasında testere, kerpeten bıçak ve çok sayıda kesici aletin de bulunduğu öğrenildi. Oğlu tarafından öldürülen baba Ekmen son yolculuğuna uğurlanırken şahsın testereyle yaraladığı kardeşi de cenazeye katıldı.


Ataşehir’de önceki gece meydana gelen olayda, iddiaya göre elinde kerpetenle sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Uyuşturucu bağımlısı şahsı gözaltına aldıktan sonra eve giren polis ekipleri vahşi manzarayla karşılaştı. M.E. isimli şahsın babası Mehmet Ekmen’in kerpetenle kafasına defalarca vurduğunu, ardından bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Şahsın, babasını öldürdükten sonra testereyle kardeşini de yaraladığı öğrenildi.


Oğlu tarafından vahşice öldürülen Mehmet Ekmen’in cenazesi ilk önce helallik alınmak üzere evine getirildi. Ardından Ekmen için Ataşehir’deki Küçükbakkalköy Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye baba Ekmen’in yakınları ve saldırgan şahsın testereyle yaraladığı kardeşi de katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.


Olay hakkında konuşan dayı Bayram Başkan, “Olayı duyduğumuz akşam olay yerime gittik. Gittiğimizde kayınbiraderim ev içerisinde oğlu tarafından bıçaklanarak darp edilerek öldürülüyor. Bu kardeşimiz, yeğenimiz uyuşturucu almış. Uyuşturucunun önüne geçilmesini sizler aracılığıyla çok rica ediyorum. Yaygınlaşmış olan bir şey. Son günlerde gündemimizde hep aile cinayeti. Bizim yaşadığımız acımız büyük. Başka canlar yanmasın. O kardeşimizi de birileri sürükledi bu işe. Öyle bir çocuk değildi. Uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığının farkına varamayıp içeride babasını katlettikten sonra kardeşini testereyle yaralıyor. Binada çıktıktan sonra vatandaşlara saldırmaya başlıyor. Polisle olay yerine intikal edip şahsı alıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vitamin eksikliği çocuklarda özgüven kaybına neden oluyor.
    1. Vitamin eksikliği çocuklarda özgüven..
    2. Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı
    3. Erenler’de ağızlar aşure ile tatlandı
    4. 'Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak..
    5. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
    6. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kötü haber
    7. Seyir halindeki otomobilden bir kişi..
    8. Dev besi çiftliğindeki yangın 22..
    9. Sert açıklamalar! "Bizim için yok..
    10. Sakarya’da düzenlenecek olan MTB Cup..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    12. İndirimli kartların kapsamı genişletildi
    13. Etiyopya 2012 yılına girdi
    14. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
    15. Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri'..
    16. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    17. Halkın sempozyuma ilgisi yoğun
    18. Türk Hukuk Enstitüsünden adli yıl..
    19. Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen..
    20. Van’da 5 ay içerisinde 26 kalp hastası..
    21. Başkan Babaoğlu, işbirliği ve..
    22. Tuzla’da bir gıda fabrikasında amonyak..
    23. Yeni Malatyaspor telafi peşinde
    24. Karaveli, “Vatandaşa hizmete her zaman..
    25. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    26. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    27. Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi
    28. Kartal’da Muharrem ayı dolayısıyla..
    29. Her mahalleye iletişim çadırı
    30. Hendek’te okul kantinlerine denetim
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı