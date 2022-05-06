Ataşehir'de maganda dehşeti! Çocuklarının gözü önünde aracına saldırdı

İstanbul Ataşehir’de aracıyla seyir halindeki Ali Naim Küçük, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi.

Trafik magandası da Küçük’ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük’ün araçta bulunan 2 çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı.

'Çocuklarımın gözü önünde saldırdı'

O anlar Ali Naim Küçük’ün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uğradığı saldırı anlatan Küçük, şunları söyledi:

Kendisi ile hiç muhatap olmadım. Kendisi bağırdı, çağırdı, küfür etti. Zaten ben onları da videoya çektim. Aynamı kırdı. Kırdığı aynayla camıma vurduktan sonra aynayı çimenlere fırlatıp arabasına hışımla binip gitti.

5 buçuk yaşındaki kızım biraz daha olayları anlayabilecek yaşta. Kendisi bayağı korkmuştu, yaklaşık yarım saat hiç konuşmadı. Sonradan da "baba bir daha oradan gitmeyelim, ben çok korktum" demeye başladı.

Başka insanların da canını yakmaması için bu arkadaş böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de konuyla ilgili emniyette kendisinden şikayetçi oldum. Yetkililerden talebim, gerçekten bu konunun önünün alınması lazım. Bu konularda ben cezaların çok sert ve caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ki o cezayı yedikten sonra bir daha böyle bir şeye yeltenemesinler.