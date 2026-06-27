Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

Nevşehir, sadece peribacalarıyla değil ilginç yeraltı şehirleriyle de turist akınına uğruyor. Derinkuyu Yeraltı Şehri, sahip olduğu büyüklük ve mühendislik özellikleriyle ziyaretçileri hayran bırakıyor. Yaklaşık 85 metre derinliğe ulaşan ve 18 kata kadar uzanan yapı, dünyanın bilinen en büyük kazılmış yer altı şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.