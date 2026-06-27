  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Japonlar o ilimizi kazıyor: Türkiye'de tarihe ışık tutan keşif! Eski albay 'bu bilgi az önce geldi' dedi: Türkiye'nin elindeki S-400'lere ne olacağını açıkladı Küresel zehir tacizi yakayı ele verdi: Küresel zehir taciri yakayı ele verdi! Yeniden Refah'tan Erdoğan ve kurmaylarına büyük destek! 'Bu bir başarıdır' Buckingham Sarayı’nda İklim Eylemi buluşması: Samed Ağırbaş öncülüğünde küresel çözümler değerlendirildi Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı! Selden tarım arazileri büyük zarar gördü CHP'nin kalesinde AK Parti'ye 370 yeni isim katıldı! Reflüyü artıran besinler neler? İşte uzak durmanız gereken yiyecekler
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

Kapadokya'daki bir vatandaş tarafından tesadüfen bulunan Derinkuyu Yeraltı Şehri, tam 85 metre derinliğe uzanan emsali olmayan bir antik şehir.

#1
Foto - Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

Nevşehir, sadece peribacalarıyla değil ilginç yeraltı şehirleriyle de turist akınına uğruyor. Derinkuyu Yeraltı Şehri, sahip olduğu büyüklük ve mühendislik özellikleriyle ziyaretçileri hayran bırakıyor. Yaklaşık 85 metre derinliğe ulaşan ve 18 kata kadar uzanan yapı, dünyanın bilinen en büyük kazılmış yer altı şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.

#2
Foto - Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

20 bin kişilik yaşam alanı Araştırmalara göre Derinkuyu, yalnızca insanların saklandığı bir sığınak değildi. Kentte mutfaklar, şarap ve zeytinyağı üretim alanları, ahırlar, erzak depoları, ibadethaneler, sınıflar ve havalandırma sistemleri bulunuyordu. Şehirde 20 bin kişiye kadar insanın, hayvanları ve yiyecek stoklarıyla birlikte uzun süre yaşayabildi öğrenildi.

#3
Foto - Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

Gelişmiş havalandırma sistemi Yer altındaki yaşamın sürdürülebilmesi için dönemin şartlarına göre oldukça gelişmiş mühendislik çözümleri kullanıldı.

#4
Foto - Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki havalandırma bacası, aynı zamanda su kuyusu olarak da görev yapıyordu. Böylece şehir kuşatma altında kalsa bile temiz hava ve su ihtiyacını karşılayabiliyordu. Ayrıca katlar, içeriden kapatılabilen dev taş kapılarla birbirinden izole edilebiliyordu.

#5
Foto - Türkiye'de gizli şehir yapmışlar! Evinin duvarını yıkınca ortaya çıktı!

Saldırılardan korunmak için inşa edildi Tarihçiler, yer altı şehrinin ilk temellerinin MÖ 8-7. yüzyıllarda atıldığını, daha sonraki dönemlerde ise genişletilerek özellikle Bizans döneminde Arap akınları sırasında sığınak olarak kullanıldığını düşünüyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!
Gündem

NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi Ankara Zirvesi öncesinde, ülkemizin küresel vizyonunu baltalamak ve başkentte panik ha..
Trump'tan İran'a suçlama
Dünya

Trump'tan İran'a suçlama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
Yerel

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık, 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ..
NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı

Ankara tarihi NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Pek çok ülke liderlerinin katılacağı zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda tutuklanan..
Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Spor

Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya K..
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23