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Yaşam Tamir sırasında facia! Makinenin içine düşerek can verdi
Yaşam

Tamir sırasında facia! Makinenin içine düşerek can verdi

Yeniakit Publisher
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Tamir sırasında facia! Makinenin içine düşerek can verdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde buğday hasadı sırasında yaşanan iş kazası can aldı. Arızalanan harman makinesine müdahale etmek isteyen genç işçi, yaşanan talihsiz olayda hayatını kaybetti.

Arsuz ilçesinde buğday hasadı esnasında bozulan harman makinesini tamir etmek isteyen Suriye uyruklu makinenin içine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dehşet veren olay...

Sokak üzerinde bulunan buğday ekili tarım arazisinde hasat esnasında harman makinesi bozuldu.

Harman makinesini tamir etmek isteyen 24 yaşındaki yabancı uyruklu Mohammad El Hassan, makinenin içerisine düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsı kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, harman makinesinin içinde bulunan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze ekiplerine teslim edildi.

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