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Yerel Ataşehir'de korkutan yangın
Yerel

Ataşehir'de korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-01-18 03:48:00 -
Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın, yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekondu adeta küle döndü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, yandaki diğer gecekonduya sıçradı.

Yangını fark eden gecekondu sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulara müdahale eden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının ardından iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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