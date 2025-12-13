Ataşehir’de korkunç iddia ortaya çıktı! Depoda at kesimi yapanlara operasyon

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir depoda atların kesilerek satışa sunulduğu iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan baskında iki şüpheli gözaltına alınırken, depoda at kesimi yapıldığı belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bağlantıların araştırıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişme kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı.

Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli E.B.'nin, emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin de kaldığı depoda G.G'nin 3 atı kestiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler G.G'yi de gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli G.G'nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

 

