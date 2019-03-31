Ataşehir seçim sonuçları 2019 | İstanbul Ataşehir 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları oy oranları

Ataşehir seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Ataşehir ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Ataşehir seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Ataşehir son durum ne? Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem ile CHP Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi (Millet İttifakı) arasında geçmesi beklenen Ataşehir yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Ataşehir oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ataşehir belediyesini kim kazandı? YSK Ataşehir yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

İstanbul seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçimi oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları nasıl? Ataşehir seçim sonuçları son dakika. İstanbul Ataşehir 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Arnavutköy 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Ataşehir seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Ataşehir hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Ataşehir belediyesini kim kazandı? Ataşehir seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Ataşehir 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Ataşehir yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi.

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Ataşehir yerel seçim sonuçları, Ataşehir 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Ataşehir partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Ataşehir belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Ataşehir 24 Haziran 2018 seçimlerinde 273.429 seçmen oy kullanırken, Ataşehir’de seçimlere katılım Oranı ise % 89.20 olmuştu.

Ataşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem (Cumhur İttifakı)

CHP Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi (Millet İttifakı)

SP Ataşehir belediye başkan adayı Adem Boz

Vatan Partisi Ataşehir belediye başkan adayı Etem Kırca

Ataşehir belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Ataşehir’de seçmenler Ataşehir yerel seçim sonuçlarına göre Ataşehir belediyesini kim kazandı? Ataşehir belediyesi hangi partiden? Ataşehir 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Ataşehir ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Ataşehir seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Ataşehir seçim sonuçları, Ataşehir yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği Adayları

1. Mustafa Naim Yağcı

2. Fatih Kayacı

3. Haluk Sadıkoğlu

4. Esma Ersin

5. Salih Kızılhan

6. İdris Taşkın

7. Zekeriya Angi

8. Hakan Arıkaya

9. Merve Çomoğlu

10. Şerafettin Bal

11. Bayram Varol

12. Şerafettin Ay

13. Erdal Kaya

14. Erdem Konak

15. Veli Arslan

16. Kemal Korkmaz

17. Gökhan Ahmet Yılmaz

18. Erdal Özyolu

19. Hüseyin Gencer

20. Yılmaz Sarıçınar

21. Fazlı Sarısoy

22. Babür Çakırca

23. Veysel Erdem

24. Emine Hilal Aslan

25. Sami Fındık

26. Bayram Ali Bayram

27. Emine Karaca

28. Abdullah Tekin

29. Ahmet Korkmaz

30. Halil İbrahim Duman

31. Mehmet Bağcı

32. Müslüm Tuna

33. Ahmet Baltacı

Kontenjan:

1. Mustafa Cevat Arzık

2. Mehmet Korkmaz

3. Uğur Büyük

4. Mustafa Kiraz

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ