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Yaşam Ataşehir İçerenköy sular saat kaçta gelecek? Üsküdar su kesinti saatleri:
Yaşam

Ataşehir İçerenköy sular saat kaçta gelecek? Üsküdar su kesinti saatleri:

İstanbul sular kaçta gelecek 6 Nisan Çarşamba | İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintilerinin saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:35:00 -
Ataşehir İçerenköy sular saat kaçta gelecek? Üsküdar su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, Ataşehir’de sular kaçta gelecek?

Ataşehir İçerenköy sular saat kaçta gelecek? Üsküdar su kesinti saatleri

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler      :              İçerenköy Mah

Arıza Sebebi      :               500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               İçerenköy-B.Bakkalköy 500 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Bölgeye Tahmini Olarak 03:30'A Kadar Su Verilemeyecektir.

Başlama Tarihi   :               06.04.2022 23:12

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 3:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              İcadiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               06.04.2022 22:48

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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