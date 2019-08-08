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Atambayev sonunda gözaltına alındı!

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine düzenlenen ilk operasyonda başarılı olamamıştı. Bugün yeniden yapılan operasyonda Atambayev gözaltına alındı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Atambayev sonunda gözaltına alındı!

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla, kısa süre önce evine ikinci kez operasyon başlatmıştı. Operasyon sonrası Atambayev'in gözaltına alındığı duyuruldu.

Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon, dün Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olmaması sonrası yarıda kesilmişti.

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, bugün Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı. Başlatılan operasyon sonrası, Atambayev gözaltına alındı.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
  1. Atambayev
  2. Atambayev gözaltı

YORUM YAZ

  • MustafaMustafa49 dk önce
    Gec bile kaldilar,Fetöcü serefsizi göz altina almaya.
  • HACI HACI 1 sa önce
    Fetonun itlerinden biri.

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