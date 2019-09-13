Atama Kararları Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki üniversiteye rektör atamasına dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki üniversiteye rektör atamasına dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre,2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu atanırken, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ali Argun Karacabey atandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.