Atalanta'dan Zaniolo kararı

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için Atalanta yeni bir teklif yapmaya daha hazırlanıyor.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILACAK

Rudy Galetti'nin haberine göre Charles De Keteleare'nin bonservisini alan Atalanta, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın şu an için sadece bonservisiyle göndermek istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı söylendi.

39 MAÇA ÇIKTI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.