Atakum’da engelsiz meclis

Atakum Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun’da ilk defa bir belediye meclisinde işaret diliyle çeviri yapılarak, duyma engelli vatandaşların da canlı yayınlanan meclisi takip etmesi sağlandı.

Atakum Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı 1. Oturumu Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Meclis gündeminde yer alan 8 madde görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Samsun’da ilk defa

Her oturumu şeffaf belediyecilik anlayışıyla sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan mecliste, Samsun’da ilk defa işitme engelli yurttaşlar için işaret dili çevirisi gerçekleştirildi. Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve işaret dili eğitmeni Tugay Kurtgözlü sosyal medyadan canlı olarak meclis oturumu takip eden engeliler için toplantıyı başından sonuna dek çevirdi.

İYİ Parti’ye geçtiler

Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile 31 Mart 2019 seçimlerinde ittifak kurarak meclis üyesi seçilen İYİ Parti’li üyeler, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından alınan kararın ardından verdikleri dilekçeyle artık İYİ Parti üyesi olarak görevlerine devam edeceklerini ifade ettiler. Atakum Belediye Meclisi İYİ Parti Grubu şu isimlerden oluştu: Ayhan Ayvaz, Özlem Danışman, Fikret Can Demir, Yusuf Koloğlu, Füsun Uzun, Mehmet Aydın. Buna göre Atakum Belediye Meclisi üye dağılımı CHP’nin 12, AK Parti’nin 9, İYİ Parti’nin 6 ve MHP’nin de 5 meclis üyesi şeklinde oldu.