Atakum dayanışması binlerce haneye uzandı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısıyla başlayan ve korona virüs sürecinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yapılan koli dağıtımı Ramazan’da da devam ediyor. Atakum Belediyesi’ne gelen talepler, kentin dört bir yanında binlerce haneye ulaşıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde acil eylem planını hayata geçiren ve dayanışma örneği ortaya koyan Atakum Belediyesi, Ramazan’da da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Salgın nedeniyle işlerini kaybeden, evlerinde kalmak zorunda oldukları için maddi güçlük yaşayan Atakumlular için kolları sıvayan belediye personeli destek taleplerinin tümünü hanelere ulaştırdı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin "Bugün değilse ne zaman?" diyerek başlattığı dayanışmayla birlikte belediyenin ve hayırseverlerin elleri Atakum’a uzandı.

Dayanışma ruhunun Atakum’un en güçlü yanlarından birisi olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Korona virüs süreciyle birlikte desteğe ihtiyacı olan Atakumluların yanlarında olmaya çalıştık. Mart ayında dayanışma kampanyamızın duyurusunu yapmıştık. Hayırseverlerimiz bu çağrıya cevapsız kalmadı ve ellerinden geleni yaptı. Tesislerimizde bir havuz oluşturduk. Belediyemize, Çözüm Merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden gelen talepleri personelimizin özenli çalışmasıyla birlikte yurttaşlarımıza ulaştırdık. Tek bir telefonla binlerce haneye uzandık. Yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte aslında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu zorlu dönemlerin üstesinden paylaşarak gelebileceğimizi bir kere daha gördük. Bu paylaşım ve dayanışma ruhu bizim toplumumuzun özünde zaten vardı. Zorlu bir süreçte bu ruhu yeniden ortaya çıkarmak önemliydi. Biz, gelen taleplerle birlikte Atakum’da ihtiyaç sahibi bir kesimin olduğunu yeniden görmüş olduk. Sosyal Yardımlaşma birimimize gelen yurttaşlarımızın sayısının katlanmasıyla birlikte Atakum’a kalıcı bir Gıda Bankası kurmayı projelendirdik. Hemen bir eylem planı oluşturduk ve ilk belediye meclisimizde gündeme getirerek oybirliğiyle meclis kararı aldık. İşsiz, aşsız kalmış Atakumlulara bu birim sayesinde ulaşacağız ve onlara her zaman destek olacağız" dedi.

Ramazan ayında da dayanışma kolilerin hanelere ulaştığını kaydeden Başkan Deveci, "Ekiplerimiz pandemi sürecinde işlerini kaybeden, evlerinde kalmak zorunda oldukları için maddi güçlük yaşayan Atakumlulara dayanışma kolilerini ulaştırdıktan sonra, Ramazan ayı nedeniyle de hafta boyunca vatandaşlarımıza koli dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca muhtarlıklarımıza ulaşan dayanışma kolisi taleplerini de yine muhtarlarımızla birlikte Atakumlulara ulaştırdık. Hafta itibarıyla belediyemize ulaşan taleplerin hepsini karşıladık ve yeni gelebilecek taleplere yönelik de ihtiyaçlarımızı belirleyip temin sürecine girdik. Atakum Belediyesi, mevcut şartlar ne olursa olsun, elindeki tüm imkanları yurttaşların zor günlerinde yanlarında olmak ve onları mutlu etmek için kullanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atakum Belediyesi, koronavirüsten korunmak amacıyla vatandaşlardan yoğun olarak gelen maske talebine de duyarsız kalmadı. Temin edilen 100 bin maske Atakum’un tüm muhtarlıklarına dağıtıldı ve oradan da vatandaşlara ulaştırıldı. Pazar yerlerinde, kentin yoğun insan sirkülasyonu olan bölgelerinde Atakum Belediyesi personeli tarafından maske dağıtımı gerçekleşti. Atakum Belediyesi Özgecan Koordinasyon Merkezi’nde gönüllü kadınların ürettiği maskeler de sağlık emekçilerine, yurttaşlara ve çeşitli meslek gruplarına ulaştırıldı.