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Spor Atakaş Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Atakaş Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Ömer Erdoğan: "Sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmada seriye devam etmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:54:27 -
Atakaş Hatayspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas organizasyonları ve dar alan çalışmalarıyla tamamlandı.

Ömer Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamasında, son 3 maçta galibiyet alan bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.

İç saha avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tek sıkıntımız milli takıma giden arkadaşlarımızın geç gelmesi, uzun seyahat etmesi. Buradaki sıkıntı şöyle, milli takım programlarına bakılınca lig sonrası hemen bir hazırlık karşılaşması, ondan sonra 2 eleme maçı oynayan oyuncularımız var. Bu kısa sürede 3 maç üst üste oynayan oyuncularımızın ister istemez şu anki durumlarını takip edeceğiz. Maça kadar değerlendireceğiz ama gönül isterdi ki hazırlık maçı yerine eleme maçları hafta içi ve hafta sonu oynansın, oyuncular maçlar sonrası hemen dönsün. Son bir haftayı birlikte çalışmamız daha sağlıklı olurdu. Sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmada seriye devam etmek istiyoruz. Şu an cezalı futbolcumuz bulunmuyor. Sakatlığı bulunan 2 arkadaşımız var. Onların da maça kadar takibini devam ettireceğiz. Umut ediyorum yetişirler, yetişmezlerse de yerine oynayacak arkadaşlarımız onları aratmayacaktır."


- Yusuf Abdioğlu: "Hedefimiz öncelikle kümede kalmak"


Savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Son iki haftada bir galibiyet bir de beraberlik aldıklarını hatırlatan Abdioğlu, "Çıkışımız sürüyor. Hedefimiz öncelikle kümede kalmak. O doğrultuda ilerliyoruz. Bundan sonraki hedefleri futbolcu arkadaşlarımız ve camia olarak belirleyeceğiz. Eksiklerimizin üzerine durup kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ekip olduk. Geçen yılki atmosfer bu yıl da kaybolmadı. Aile yapısını koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Basın sözcüsü Vardı: "İnşallah üst sıralardaki yerimizi koruruz"


Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularının olmadığını dile getirdi.

Yoğun bir maç dönemine gireceklerini aktaran Vardı, şunları kaydetti:

"Pazar günü lig maçı, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası maçı, arkasından Galatasaray ve ertelenen lig maçımız var. Bunların tamamıyla ilgili teknik heyetimiz ciddi çalışmalar yapıyor. Oynadığımız futbolun üstüne katarak devam edeceğiz. İnşallah ertelenen maçtan da galip ayrılırsak üst sıralardaki yerimizi koruruz."

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