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Spor Atakaş Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Spor

Atakaş Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:01:42 -
Atakaş Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.

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