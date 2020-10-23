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Spor Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor
Spor

Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:56:09 -
Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, 2020-2021 sezonu loca satışlarına 27 Ekim'de başlayacaklarını bildirdi.

Vardı, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda salgın tedbirleri kapsamında Antakya Atatürk Stadı'nda locaların monte edildiğini belirtti.

Loca bölümlerinde yaklaşık 300 taraftarı konuk edeceklerini ifade eden Vardı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Antakya Atatürk Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uygun şekilde yapılan loca muadili bölümlerinin satışı 27 Ekim Salı günü başlıyor. Loca bölümleri yaklaşık 300 taraftarımızı konuk edecek. Localarımız, Süper Lig'in ilk devresinin bitiş tarihi olan 24 Ocak 2021 tarihine kadar hizmet verecektir. Satış yöntemi ve fiyat bilgisi salı günü resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden açıklanacaktır."


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