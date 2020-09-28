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Spor Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kiraladı
Spor

Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:04:27 -
Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kiraladı

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.


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