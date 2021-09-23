Atakaş Hatayspor deplasmanda kazandı

Karşılaşmanın 7. dakikasında El Kaabi'nin sol kanattan yaptığı ortada Diouf'un kaleye göndermek istediği topu, kaleci İrfan Can uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Cherif Ndiaye'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Yalçın'ın, Burak'a rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Munir topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Diouf'un, iki savunma oyuncusuna rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Burak'ın kafayla aktardığı topu Diouf, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye ile paslaşan Halil Akbunar sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Munir'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada sol kanattan Obinna'nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'den önce araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

74. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırılan Beykan Şimşek'in yaptığı faulü VAR'dan gelen uyarı üzerine tekrar izleyen hakem Suat Arslanboğa, Beykan Şimşek'i kırmızı kartla cezalandırdı.

Atakaş Hatayspor 78. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Diouf'un yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Müsabaka Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.