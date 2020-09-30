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Spor Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:02:26 -
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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