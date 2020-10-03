Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Alanya'da konakladıkları otelin sahasında son antrenmanını gerçekleştirdi.
Hatay ekibi, 5'e 2 top kapma ve pas ile dar alan çalışması yaparak hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.
Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.