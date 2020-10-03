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Spor Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Spor

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:19:40 -
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Alanya'da konakladıkları otelin sahasında son antrenmanını gerçekleştirdi.

Hatay ekibi, 5'e 2 top kapma ve pas ile dar alan çalışması yaparak hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.


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