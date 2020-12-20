ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları koronavirüs salgını sebebiyle 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında online olarak yapıldı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?

30 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında ATA AÖF vize sınavları online olarak yapıldı. Sınav sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Ayrıca vize sonuçlarının başarı notuna katkısı yüzde 30 oranında olacak.

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