Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi alanları kadar eğitimi de etkiledi. Pek çok sınav salgın sebebiyle online olarak yapıldı. ATA AÖF vize sınavları da online olarak yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 30 Kasım -11 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınavları 11 Aralık'ta tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmadı. Ancak en son sınava baktığımızda sonuçlar altı gün içerisinde açıklanmıştı. Online ize notunun başarı notuna katkısı yüzde 30 oranında olacak.