  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ATA AÖF sınav sonuçları | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ATA AÖF sınav sonuçları | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuç ekranı | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları koronavirüs salgını sebebiyle 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında online olarak yapıldı. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır? | ATA AÖF sınav sonuç ekranı | ATA AÖF sınav sonuçları öğren

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:15:00 -
ATA AÖF sınav sonuçları | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi alanları kadar eğitimi de etkiledi. Pek çok sınav salgın sebebiyle online olarak yapıldı. ATA AÖF vize sınavları da online olarak yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 30 Kasım -11 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınavları 11 Aralık'ta tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmadı. Ancak en son sınava baktığımızda sonuçlar altı gün içerisinde açıklanmıştı. Online ize notunun başarı notuna katkısı yüzde 30 oranında olacak. 

Seyahat yasağı olacak mı? | Yeni koronavirüs yasakları
Seyahat yasağı olacak mı? | Yeni koronavirüs yasakları

Gündem

Seyahat yasağı olacak mı? | Yeni koronavirüs yasakları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
Medya

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!
Dünya

ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay