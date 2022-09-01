Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, üniversite mezunu ya da öğrencilere sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. ATA AÖF ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyenler ise ne zaman nereden başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor.

ATA AÖF kayıtları bitti mi? ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ücretler ne kadar?

İkinci üniversite ön kayıtları 6 Haziran-2 Ekim tarihleri arasında 'obs.atauni.edu.tr' adresi üzerinden yapılıyor. Ön kayıt işlemini gerçekleştirenler 29 Ağustos-2 Ekim tarihleri arasında TC kimlik numaralarıyla birlikte Halkbank, VakıfBank ya da Ziraat Bankası şube/internet bankacılığından güz yarıyıl materyal ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Güz yarıyıl ücretlerini yatıranların kesin kayıtları fakülte tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

ATA AÖF sınavsız üniversite başvuru şartları:

Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarından birini tercih edebilirler.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

AKADEMİK TAKVİM 2022-2023

İkinci Üniversite ön kayıt: 06.06.2022-02.10.2022

Kesin kayıt: 29.08.2022 - 02.10.2022

GÜZ YARIYILI

Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022

Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022

Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022

Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023

Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023

BAHAR YARIYILI

Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023

Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023

Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023

Ara Sınav: 8 - 9 Nisan 2023

Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023

Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023

Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023