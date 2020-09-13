Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ve ATA AÖF’ye kayıt yaptıracaklar; akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırıyor. ATA AÖF öğrencilere açık ve uzaktan eğitim olanağı sunuyor. Ayrıca ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Peki, sınavsız ikinci üniversite ücretleri ne kadar? | İkinci üniversiteye kimler sınavsız kayıt yaptırabilir? | ATA AÖF kayıt işlemleri…

ATA AÖF nedir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilere açık ve uzaktan eğitim olanağı sağlıyor. ATA AÖF’de eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenlerin YKS'ye girmeleri ve tercih yapmaları gerekiyor. Ayrıca ikinci üniversite okumak isteyenler Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi AUZEF gibi ATA AÖF'yi de tercih edebilir. DGS’ye girenler de ATA AÖF’de lisanslarını puanları doğrultusunda tamamlayabilir.

ATA AÖF bölümleri

ATA AÖF'de 13 lisans programı bulunuyor. ATA AÖF lisans programları şöyle:

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatları

Halka İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmetler

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

ATA AÖF önlisans bölümleri şöyle:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

ATA AÖF lisans tamamlama bölümleri:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sosyal Hizmetler

ATA AÖF kayıt

YKS sonucuna göre öğrenciler üniversite tercihlerini belirliyorlar. Arzu eden öğrenciler YKS sonuçlarına göre ATA AÖF bölümlerini de tercihlerine yazabilir. ATA AÖF’yi kazananlar belirtiler kayıt döneminde işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca DGS’de ATA AÖF bölümüne yerleşenlerde online kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyenlerde online olarak kayıt işlemlerini yapabilir.

ATA AÖF KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ikinci üniversite kayıt | ATA AÖF sınavsız kayıt

ATA AÖF üniversite mezunu öğrencilere sınavsız ikinci üniversite olanağı sağlıyor. Önlisans mezunları önlisans programlarına, lisans mezunları lisans bölümlerine kayıt yaptırabiliyor. İkinci üniversite kayıt işlemleri genellikle eylül-ekim aylarında yapılıyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemlerini online olarak yapabilirsiniz.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ikinci üniversite bölümleri

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi milyonlarca öğrenciye ikinci üniversite imkanı sağlıyor. İkinci üniversite kaydı yaptırmak isteyenlerden sınav puanı istenmiyor. Önlisans mezunları önlisans, lisans mezunları ise lisans bölümlerine yerleşebiliyor.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Koruma Güvenlik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

ATA AÖF OBS | ATA AÖF öğrenci bilgi sistemi

ATA AÖF öğrencileri not bilgilerine, sınav yerlerine hangi sistemden ulaşabileceklerini merak ediyor. ATA AÖF öğrencileri, OBS yani Öğrenci Bilgi Sistemi sayesinde arzu ettiği bilgilere ulaşabiliyor.

ATA AÖF OBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF ücretleri

ATA AÖF'ye kayıt yaptıracak olanlar yıllık materyal ücretlerini araştırıyor. 2020-2021 ATA AÖF materyal ücretleri yarıyıl ücreti olarak 325 ila 900 TL arasında değişiyor.

ATA AÖF MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF akademik takvim

Üniversite kayıt dönemleri, sınav tarihleri, tatiller gibi konularda öğrenciler bilgi almak istiyor. Bunun için çoğu zaman internette öğrenciler ‘ATA AÖF akademik takvim’ konusunu araştırıyor. ATA AÖF 2020-2021 akademik takvimi açıklandı.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF online sınav

ATA AÖF öğrencileri belirlenen sınav merkezlerinde sınavlara giriyor. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle eğitimde de online sınav uygulaması başladı. Sınav yerleri ise pandeminin gidişatına göre belirlenecektir.

ATA AÖF uygulama indir

ATA AÖF öğrencileri mobil cihazlarına yükleyecekleri uygulamalarla derslere, notlarına ve duyurulara hızlıca ulaşabilirler. Bunun için Play Store ve App Store’dan ATA AÖF uygulamasını indirebilirsiniz.

ATA AÖF telefon

ATA AÖF hakkında bilgi almak için online canlı desteğe başvurabilirsiniz. Ayrıca 0850 255 0 282 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.