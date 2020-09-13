ATA AÖF
ATA AÖF kayıt | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, ATA AÖF kayıt nasıl olunur? | ATA AÖF kayıt | ATA AÖF ikinci üniversite kayıtları | ATA AÖF harç ücreti...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ve ATA AÖF’ye kayıt yaptıracaklar; akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırıyor. ATA AÖF öğrencilere açık ve uzaktan eğitim olanağı sunuyor. Ayrıca ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Peki, sınavsız ikinci üniversite ücretleri ne kadar? | İkinci üniversiteye kimler sınavsız kayıt yaptırabilir? | ATA AÖF kayıt işlemleri…
ATA AÖF nedir?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilere açık ve uzaktan eğitim olanağı sağlıyor. ATA AÖF’de eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenlerin YKS'ye girmeleri ve tercih yapmaları gerekiyor. Ayrıca ikinci üniversite okumak isteyenler Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi AUZEF gibi ATA AÖF'yi de tercih edebilir. DGS’ye girenler de ATA AÖF’de lisanslarını puanları doğrultusunda tamamlayabilir.
ATA AÖF bölümleri
ATA AÖF'de 13 lisans programı bulunuyor. ATA AÖF lisans programları şöyle:
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatları
Halka İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmetler
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
ATA AÖF önlisans bölümleri şöyle:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
ATA AÖF lisans tamamlama bölümleri:
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sosyal Hizmetler
ATA AÖF kayıt
YKS sonucuna göre öğrenciler üniversite tercihlerini belirliyorlar. Arzu eden öğrenciler YKS sonuçlarına göre ATA AÖF bölümlerini de tercihlerine yazabilir. ATA AÖF’yi kazananlar belirtiler kayıt döneminde işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca DGS’de ATA AÖF bölümüne yerleşenlerde online kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyenlerde online olarak kayıt işlemlerini yapabilir.
ATA AÖF KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ikinci üniversite kayıt | ATA AÖF sınavsız kayıt
ATA AÖF üniversite mezunu öğrencilere sınavsız ikinci üniversite olanağı sağlıyor. Önlisans mezunları önlisans programlarına, lisans mezunları lisans bölümlerine kayıt yaptırabiliyor. İkinci üniversite kayıt işlemleri genellikle eylül-ekim aylarında yapılıyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemlerini online olarak yapabilirsiniz.
ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ikinci üniversite bölümleri
Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi milyonlarca öğrenciye ikinci üniversite imkanı sağlıyor. İkinci üniversite kaydı yaptırmak isteyenlerden sınav puanı istenmiyor. Önlisans mezunları önlisans, lisans mezunları ise lisans bölümlerine yerleşebiliyor.
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
ATA AÖF OBS | ATA AÖF öğrenci bilgi sistemi
ATA AÖF öğrencileri not bilgilerine, sınav yerlerine hangi sistemden ulaşabileceklerini merak ediyor. ATA AÖF öğrencileri, OBS yani Öğrenci Bilgi Sistemi sayesinde arzu ettiği bilgilere ulaşabiliyor.
ATA AÖF OBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF ücretleri
ATA AÖF'ye kayıt yaptıracak olanlar yıllık materyal ücretlerini araştırıyor. 2020-2021 ATA AÖF materyal ücretleri yarıyıl ücreti olarak 325 ila 900 TL arasında değişiyor.
ATA AÖF MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF akademik takvim
Üniversite kayıt dönemleri, sınav tarihleri, tatiller gibi konularda öğrenciler bilgi almak istiyor. Bunun için çoğu zaman internette öğrenciler ‘ATA AÖF akademik takvim’ konusunu araştırıyor. ATA AÖF 2020-2021 akademik takvimi açıklandı.
ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF online sınav
ATA AÖF öğrencileri belirlenen sınav merkezlerinde sınavlara giriyor. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle eğitimde de online sınav uygulaması başladı. Sınav yerleri ise pandeminin gidişatına göre belirlenecektir.
ATA AÖF uygulama indir
ATA AÖF öğrencileri mobil cihazlarına yükleyecekleri uygulamalarla derslere, notlarına ve duyurulara hızlıca ulaşabilirler. Bunun için Play Store ve App Store’dan ATA AÖF uygulamasını indirebilirsiniz.
ATA AÖF telefon
ATA AÖF hakkında bilgi almak için online canlı desteğe başvurabilirsiniz. Ayrıca 0850 255 0 282 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.