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Spor At yarışı ikramiyelerinde planlanan iyileştirme 1 Kasım Pazar günü başlayacak
Spor

At yarışı ikramiyelerinde planlanan iyileştirme 1 Kasım Pazar günü başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:13:10 -
At yarışı ikramiyelerinde planlanan iyileştirme 1 Kasım Pazar günü başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı ikramiyelerinde yapılması planlanan iyileştirmenin 1 Kasım Pazar günü başlayacağını duyurdu.

TJK Başkanı Serdal Adalı'nın yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan yardımcıları Hadi Tunç ve Mustafa Aksu ile yapılan görüşmeler sonucunda, yarış ikramiyelerinde 2021 yılının ocak ayından itibaren planlanan iyileştirmenin iki ay öne çekilerek 1 Kasım Pazar günü uygulamaya alınacağı bildirildi.

Açıklamada Adalı, "Sektörümüzün nefes almasına olanak verecek bu iyileştirme için Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, bakan yardımcılarımız Sayın Hadi Tunç ve Sayın Mustafa Aksu'ya tüm atçılık camiamız adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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