Asya’nın derin sularındaki en büyük petrol platformu hazır

Yeni Akit/Ankara

Çin Medya Grubu’nun haberine göre Çin’in Zhujiangkou bölgesinde bulunan ve Asya’nın derin sularında en büyük petrol sondaj platformu ‘Haiji-1’deki bütün donanımlarının testleri bugün başarıyla tamamlandı. Böylece platform, üretime hazırlık aşamasına girdi.

‘Haiji-1’, Çin’in 300 metre derinliğindeki sularda tasarlanıp üretilen ilk sabit petrol sondaj platformudur. Petrol üretiminin yanı sıra yaşam fonksiyonuna da sahip olan platformun yüzölçümü 7 bin 700 metrekareyi (strandart bir futbol sahasının 1.1 katı civarında) ve ağırlığı 40 bin tonu buldu. Bu yılın ikinci yarısında üretime girilmesi planlandığı Haiji-1’nin günlük üretim kapasitesinin 6 bin 500 tona ulaşması bekleniyor.