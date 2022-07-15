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Dünya Asya’nın derin sularındaki en büyük petrol platformu hazır
Dünya

Asya’nın derin sularındaki en büyük petrol platformu hazır

Asya’nın derin sularında en büyük petrol sondaj platformunun bütün donanımlarına ilişkin testlerin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 17:25:00 -
Asya’nın derin sularındaki en büyük petrol platformu hazır

Yeni Akit/Ankara

Çin Medya Grubu’nun haberine göre Çin’in Zhujiangkou bölgesinde bulunan ve Asya’nın derin sularında en büyük petrol sondaj platformu ‘Haiji-1’deki bütün donanımlarının testleri bugün başarıyla tamamlandı. Böylece platform, üretime hazırlık aşamasına girdi.

‘Haiji-1’, Çin’in 300 metre derinliğindeki sularda tasarlanıp üretilen ilk sabit petrol sondaj platformudur. Petrol üretiminin yanı sıra yaşam fonksiyonuna da sahip olan platformun yüzölçümü 7 bin 700 metrekareyi (strandart bir futbol sahasının 1.1 katı civarında) ve ağırlığı 40 bin tonu buldu. Bu yılın ikinci yarısında üretime girilmesi planlandığı Haiji-1’nin günlük üretim kapasitesinin 6 bin 500 tona ulaşması bekleniyor.

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