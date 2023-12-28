Asyalı dev fonlarından biri duyurdu: İlanlar bu kez Kripto para için ETF'si start alındı! Kurmayı planlıyor
Value Partners kıdemli stratejisti Zhao Shande, kripto para piyasasının olgunlaşması ve daha iyi denetlenmesiyle birlikte bu alanın gelişmeye devam edecek
Asya’nın en büyük fonlarından biri olan Value Partners Group, kripto paralar için borsa yatırım fonları (ETF) kurmayı planlıyor.
Value Partners kıdemli stratejisti Zhao Shande, kripto para piyasasının olgunlaşması ve daha iyi denetlenmesiyle birlikte bu alanın gelişmeye devam edeceğini düşünüyor.
Shande, kripto paralar ve tokenlar ile bağlantılı borsa yatırım fonları (ETF) kurmayı planladığını açıkladı.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), geçen hafta merkez bankası ile ortak bir bildiri yayımlayarak spot kripto para ETF’leri için yapılacak başvuruları değerlendirmeye açık olduğunu duyurdu.
Açıklamada, “Sanal varlık alanı hızla gelişti ve ana akım finansa dahil olmaya başladı.” dendi.
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Shande tarafından yapılan açıklamalara göre şirket ayrıca rezervlerindeki 3 tonluk altını dijital token haline getirmeyi değerlendiriyor.
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