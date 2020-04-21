Asya ve Pasifik ülkelerinde uzaktan eğitim uygulamaları

ANKARA (AA) - Coğrafi yakınlık nedeniyle Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ilk etkilenen yerler olan Asya ve Pasifik ülkelerinin çoğunda, salgını kontrol almaya yönelik tecrit önemleri nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldı.

Ülkeler, teknolojik altyapılarının el verdiği ölçüde, çevrimiçi programlar veya radyo ve televizyon yayınlarıyla öğrencilere ulaşmaya çalışıyor.

- Çin’de uzaktan eğitime teknoloji şirketleri destek veriyor

Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin'de Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okullarda 17 Şubat’ta başlaması planlanan Bahar Dönemi’nde uzaktan eğitime geçilmesini tavsiye etti. Bakanlık, uzaktan eğitim sağlayacak eğitim kurumlarına gerekli donanımı sağlanacağını bildirdi.

Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığınca ortak yürütülen uzaktan eğitim programına, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Alibaba, Baidu ve Huawei gibi telekomünikasyon ve internet şirketleri destek verdi.

Uzaktan eğitim programı çerçevesinde geliştirilen bulut öğrenim sisteminde aynı anda 50 milyon öğrenci ders görebiliyor. Televizyon kanallarından da ilk ve orta okulları için dersler yayınlanıyor.

Ayrıca üniversiteler de yeni akademik dönemde kendi müfredatına uygun çevrimiçi eğitim programı hazırlayarak uzaktan eğitime geçti.

Bakanlığın yürüttüğü programın yanı sıra özel şirketler de "online" eğitim programları geliştiriyor. Salgın nedeniyle çevrimiçi yazılım ve platformlara talebin artmasıyla uzaktan eğitim sektörünün yıl sonunda 60 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

Çin’de salgının belirli ölçüde kontrol altına alınmasıyla bazı bölgelerde ilk ve orta okulların son sınıf öğrencilerinin derslere başlayabileceği bildirildi.

Halen ülke genelinde okulların açılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Buna yerel yönetimlerin salgın durumuna göre karar vermesi bekleniyor.

- Japonya’da eğitime olağanüstü hal engeli

Uzakdoğu ülkesi Japonya’da nisanda başlayan yeni eğitim döneminde ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerinin yüzde 38’i sınıflarda eğitime başladı.

Mart sonunda bahar tatilinin bitmesiyle, olağanüstü hal ilan edilen Tokyo ve 6 idari bölge dışındaki 40 idari bölgede okulların açılma oranı yüzde 55’te kaldı.

7 Nisan’da tüm ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ilk ve orta dereceli okulların büyük çoğunluğunda uzaktan eğitime geçildi.

Japonya Eğitim Bakanlığının 10 Nisan’da yayımladığı, 900 üniversite ve meslek okulunu içeren araştırmasında, kurumların yüzde 85’inin yeni akademik yıla başlamadığı ve eğitim takvimlerini değiştirmeyi planladığı belirtildi.

Akademik yılın nisan ayında başladığı Japonya’da yüksek öğrenim kurumlarının yüzde 78’i, derslerin başlamasını erteleme kararı aldı

Eğitim Bakanlığı, devlet üniversitelerinin yüzde 65’i ile özel üniversitelerin yüzde 35’i uzaktan eğitime geçeceğini bildirdi.

Uzaktan eğitimde öğretim üyeleri monitörle öğrencilere ders anlatabilirken öğrenciler de uzaktan birbirleriyle iletişim kurabiliyor.

- Avustralya’da öğrencisiz sınıflardan çevrimiçi eğitim yapılıyor

Avustralya’da ocak ayının sonunda başlayan ve dört dönemden oluşan eğitim yılının ikinci dönemi, 13 Nisan’da internet üzerinden başladı.

Kovid-19’un yayılmasına karşı alınan tecrit önlemleri nedeniyle dersler öğrencilerin olmadığı sınıflardan çevrimiçi verildi.

Özel ve devlet okullarından bazılarında Zoom, Webex, Microsoft Teams ve Google Meet gibi yaygın video konferans uygulamaları üzerinden, bazılarında ise Education Perfect ve Compass gibi çevrimiçi eğitim platformları kullanılarak eğitime başlandı.

- Ebeveynleri çalışan öğrenciler okulda çevrimi ders alıyor

Yüz yüze ders yapılmayan ülkede öğrencilerin büyük çoğunluğu dersleri evlerinden takip etti. Ebeveynleri zorunlu çalıştığı için evde kalma imkanı olmayan çocuklar ise okullarda öğretmenler gözetiminde, yine çevrimiçi olarak derslere katıldı.

Çevrimiçi eğitimde sınıflara göre iki farklı sistem uygulanıyor. Hazırlık sınıfından yedinci sınıfa kadar olan öğrenciler sabah 9’da canlı olarak başlayan ve yoklama alınan ilk dersten sonra, öğretmenlerinin sisteme yüklediği ders materyallerini bilgisayarlarına indirip çalışmalarını sürdürdü. Öğleden sonra ikinci canlı derse katılan öğrenciler, sabah verilen ödevleri tamamladıklarını öğretmenlerine kamera yardımıyla göstererek günü tamamlıyor.

7’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadarki öğrenciler ise tüm dersleri öğretmen nezaretinde canlı yapıyor. Derste verilen ödevleri yapan öğrenciler bunları sisteme yükleyerek öğretmenlerine gösteriyor.

- Malezya'da öğrencilerin yüzde 36,9'u bilgisayar veya tablete sahip değil.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya’da Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı uzak eğitim ihtiyacına hazırlıksız yakalandı.

Kovid-19 salgınını önlemek üzere 18 Mart’ta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamasından bu yana devlet okulları, özel okullar ve bazı üniversitelerde internet üzerinden uzaktan eğitime geçildi.

Uzaktan eğitime ilişkin Malezya Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre ülke genelindeki ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin yüzde 36,9'u, çevrimiçi dersleri takip etmeleri için gerekli bilgisayar veya tablet gibi cihazlara sahip değil.

Yasağın 28 Nisan’a kadar uzatılması kararının ardından, 6 Nisan’dan itibaren ilk ve orta dereceli okul öğrencileri için televizyondan ders yayınları başladı. Yayınlar Malezya devlet televizyonu RTM bünyesinde kurulan TV Okey kanalı üzerinden yapılıyor.

Söz konusu eğitim grubundaki öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağı henüz bilinmezken Eğitim Bakanlığı, sınav sistemini uzaktan eğitim kapsamında yeniden tasarlamak için çalışmaları sürdürüyor.

- Üniversiteler kendi kararlarını alıyor

Yüksek öğrenimde ise eğitimin nasıl sürdürüleceğine her üniversitenin kendi karar vermesi istendi. Kısmi sokağa çıkma yasağının başlamasından bu yana bazı üniversiteler, internet sitelerinde kurulan e-öğrenim platformları veya Zoom uygulaması üzerinden eğitim yapıyor.

Malezya Bilim Üniversitesi (USM), Malaya Üniversitesi (UM) ve Malezya Ulusal Üniversitesi (UKM) gibi kurumlarda internet üzerinden uzaktan öğrenime geçerken Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) dersler 1 Temmuz'a ertelendi.

Üniversitelerin büyük çoğunluğu, sınavları internet üzerinden yapmayı planlarken uygulamalı sınav gerektiren bölümlerde sınav sisteminde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.

- Endonezya’da okulların kapanmasından 68 milyon öğrenci etkilendi

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da da Kovid-19 salgını ilk, orta dereceli okullarda eğitim gören ve yüksek öğrenime devam eden 68 milyon öğrenciyi olumsuz etkiledi.

Ülkede salgının mart ayı ortasında giderek yayılması üzerine Devlet Başkanı Joko Widodo, ulusal çapta eğitimin evde sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Öğrenci ve öğretmenlerin tümünün internet erişimi bulunmaması nedeniyle devlete ait TVRI kanalı üzerinden 3 ay boyunca ders yayını yapılması planlanıyor.

- Kırsal bölgelerdeki öğrencilere televizyon yayınlarıyla eğitim verilecek

Eğitim Bakanı Naidem Makarim, bu programla amaçlarının, özellikle internet erişiminin olmadığı kırsal bölgedeki öğrencilere eğitim desteği sunmak olduğunu vurguladı.

Başkent Cakarta gibi şehirlerde internet ve teknolojik donanıma erişimi olan öğrenciler, çevrimiçi eğitim platformları ile telekonferans ve anlık mesajlaşma uygulamalarıyla yapılan dersleri takip ediyor.

Üniversiteler ise kendi müfredatları ve takvimlerine göre internet üzerinden uzaktan eğitimini sürdürüyor.

- Okulların kapandığı Pakistan'da eğitim televizyondan yapılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara verilen Pakistan'da birinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan çocukların eğitimi yeni açılan “Tele School” kanalından yapılan derslerle sağlanıyor.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün görüldüğü 10 Mart'tan itibaren salgına karşı önlemlerini artıran Pakistan, 13 Mart'ta ara verilen eğitime 14 Nisan'da açılan televizyon kanalıyla yeniden başladı.

Pakistan Eğitim Bakanlığı ile Pakistan Televizyonu (PTV) ortaklığında kurulan ve Başbakan İmran Han'ın katıldığı törenle açılan Tele School kanalında birinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan çocuklar için dersler işleniyor.

Hafta içi sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında ders işlenen kanalda öğlene kadar ilkokul öğrencilerinin dersleri, öğleden sonra ise lise öğrencilerinin dersleri anlatılıyor.

Tele School, ilk etapta 3 ay hizmet verecek. PTV ile yapılan anlaşmaya göre salgının durumuna göre bu süre uzatılabilecek.

Kanalın salgın döneminde yaşanan akademik kaybı telafi etmenin yanında salgın sonrası eğitim alamamış ev hanımları ile okula gidemeyen çocukların eğitimi için kullanılması da planlanıyor.

- Üniversitelerde ikinci dönem ile yaz tatili yer değiştirdi

Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu (HEC) üniversitelerde eğitime ara verilmesiyle yaz tatili ilan etti.

Yaz tatilini öne çeken ve böylelikle Ramazan Bayramı tatilini de yaz tatili içine alan HEC, eğitimin tamamlanmadığı ikinci dönemi ise yaz tatilinin yapıldığı haziran ve ağustos aylarına erteledi.

Üniversitelerde eğitimin 1 Haziran'da başlayacağını duyuran HEC, salgının devam etmesi halinde bu tarihten itibaren ikinci dönem eğitiminin sanal ortamda yapılacağını açıkladı.

- Afganistan, televizyon ve radyo yayınlarıyla öğrencilere ulaşmaya çalışıyor

Afganistan da Kovid-19 salgınıyla uzaktan eğitime geçen ülkeler arasında yer aldı. Uzun yıllar süren savaş ve çatışmalar nedeniyle altyapının yeterli olmadığı ülkede, kamuya ait televizyon ve radyo kanalları üzerinden öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor.

İlk ve orta dereceli okulların öğrencileri, Afganistan Eğitim Bakanlığının kanalları Maarif TV ve Maarif Radyo ile devlete ait televizyon kanalı RTA üzerinden yapılan ders yayınlarıyla eğitim görüyor. Eğitim kapsamında öğrencilerin okullarda gördükleri dersler kayıt altına alınarak televizyon ve radyoda yayınlanıyor. Derslerin 20'şer dakikadan anlatıldığı bu sistemde her gün 1,5 saat ders yayını yapılıyor.

Sürekli elektrik kesintilerin yaşandığı ülkede, bu sistemin ne kadar etkili sürdürülebileceği henüz bilinmiyor.

Üniversiteler ise kendi müfredatlarına uygun farklı yöntemlerle internet üzerinden uzaktan eğitim yapıyor. Burada öğrenciler televizyon ve radyo yayınlarının aksine hocalarla etkileşim içinde derslere katılabiliyorlar.

- Suriye'de mülteci kamplarında uzaktan eğitim çabası

İç savaşın sürdüğü Suriye'de yerinden edilen insanların yaşadığı mülteci kamplarında çocukların ve ailelerin sağlığını korumak adına, öğrencileri dersliklerde yan yana getirmemek için uzaktan eğitim yapılmaya çalışılıyor.

Suriye'nin İdlib kentinde Ermenaz beldesinde yer alan 150 ailenin yaşadığı Zeytin Dalı çadır kampı da bu yerlerden biri.

Kampta matematik öğretmeni Muhammed Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamera karşısına geçip kaydettiği dersleri, öğrencileri için sosyal medya üzerinden paylaştıklarını anlattı.

Ancak defalarca yerinden edilmiş, temel ihtiyaç malzemelerine muhtaç insanların, yaşadığı bu kamplarda uzaktan eğitimi sürüdürebilecek koşullar bulunmuyor. Öğrencilerin büyük bölümü cep telefonu veya bilgisayar gibi cihazlara sahip değil. Üstelik aydınlatmanın bile akülerle sağlanabildiği kampta, elektrik altyapısı da bulunmuyor.