Asya ülkesinden tarihi TikTok adımı! Sıra ne zaman bize gelecek?

Çin ile Hindistan'ın arasındaki tansiyon, her geçen gün daha da yükseliyor. İki ülke arasındaki gerilim, son olarak 15 Haziran’da Ladakh bölgesinde Çin ve Hint askerleri arasındaki çatışmadan sonra tavan yapmıştı.

Komşu ülkeler arasındaki askeri gerilim her geçen gün artmaya devam ederken Hindistan, Çin’e karşı yeni bir ekonomik boykotun sinyallerini verdi. Kaynaklara göre hükûmet, gerilimin hat safhaya ulaştığı şu günlerde aralarında TikTok ve Clash of Kings’in de bulunduğu 59 Çin menşeili mobil uygulamayı ülke genelinde yasakladı.

Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. Hindistan’daki adımı duyan vatandaş bataklık haline gelen ahlaksız paylaşımların olduğu TikTok’un mecliste gündeme gelmesine odaklandı.

Yücel Bulut tehlikeyi duyurdu

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut gelen tehlikeye karşı meclisten uyarılarda bulunurken 'Yeni neslin her gün içine günden güne daha da saplandığı bir bataklık haline gelmiş bu sosyal medya platformlarından biz sağlıklı bir nesil çıkarmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Bulut, parlamentonun bu platformlara karşı tedbir alması gerektiğini belirtip yarın ülkeyi Türkiye ile hiçbir kültürel bağı kalmayan gençlerin yönetebileceğini söyleyip yaklaşan tehlikeye işaret etti.