  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Asya ülkesinde "oy satın alma skandalı
Dünya

Asya ülkesinde "oy satın alma skandalı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 06:49:00 -
Asya ülkesinde "oy satın alma skandalı

Japonya'da eski Adalet Bakan Yardımcısı Kakizava Mito, bu yıl nisandaki yerel seçimlerde "oy satın aldığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kakizava, bu sene başkent Tokyo'nun Koto Belediyesi yerel seçimlerinde "oy satın aldığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kakizava, yerel seçimde "kendisinin desteklediği aday lehine seçim faaliyeti yürütmeleri amacıyla meclis üyelerine para ödemekle" itham ediliyor.

Suçlamaları reddeden ve ödenen paranın "geleneksel bir katkı" olarak verildiğini savunan Kakizava, bunun "oy satın alma" niyeti taşımadığını bildirdi.

Ekim'de istifa etmişti

Kakizava, desteklediği adayın seçim kampanyasına yönelik tavsiye verdiğinin ortaya çıkması sonrası bu yıl ekimde bakan yardımcılığı görevinden istifa etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Oy satın alma" iddiaları sonrası savcılar bu ay Kamu Seçim Yasası'nı ihlal ettiği suçlamasıyla Kakizava'nın resmi bürosunda araştırma yapmıştı.

Japonya Temsilciler Meclisi milletvekili Kakizava, bunun üzerine iktidardaki Liberal Demokrat Partiden (LDP) istifa etmişti.

Japonya'nın skandal PKK kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme!
Japonya'nın skandal PKK kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme!

Gündem

Japonya'nın skandal PKK kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken görüşme!

Terör listesine almamışlardı! Japonya'dan terör örgütü PKK kararı
Terör listesine almamışlardı! Japonya'dan terör örgütü PKK kararı

Dünya

Terör listesine almamışlardı! Japonya'dan terör örgütü PKK kararı

Japonya'dan İsrail teması! Başbakan Fumio Netanyahu ile görüştü
Japonya'dan İsrail teması! Başbakan Fumio Netanyahu ile görüştü

Dünya

Japonya'dan İsrail teması! Başbakan Fumio Netanyahu ile görüştü

PKK konusunda Japonya geri adım attı
PKK konusunda Japonya geri adım attı

Dünya

PKK konusunda Japonya geri adım attı

Japonya'da yeni virüsten kaynaklı ilk ölüm!
Japonya'da yeni virüsten kaynaklı ilk ölüm!

Dünya

Japonya'da yeni virüsten kaynaklı ilk ölüm!

Çin ve Rus bombardıman uçaklarından dikkat çeken hareketlilik! Japonya yakınlarında uçtular
Çin ve Rus bombardıman uçaklarından dikkat çeken hareketlilik! Japonya yakınlarında uçtular

Dünya

Çin ve Rus bombardıman uçaklarından dikkat çeken hareketlilik! Japonya yakınlarında uçtular

Japonya mültecilere yönelik eğitim fonuna yaklaşık 3 milyon dolar sağlayacak
Japonya mültecilere yönelik eğitim fonuna yaklaşık 3 milyon dolar sağlayacak

Dünya

Japonya mültecilere yönelik eğitim fonuna yaklaşık 3 milyon dolar sağlayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23