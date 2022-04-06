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Dünya Asya ülkesinde OHAL kaldırıldı
Dünya

Asya ülkesinde OHAL kaldırıldı

Asya ülkesi Sri Lanka'da, protestolar nedeniyle getirilen OHAL, Nisan ayı itibariyle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 07:13:00 -
Asya ülkesinde OHAL kaldırıldı

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi.

OHAL'in kaldırılması kararının, bugün gece yarısından itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, OHAL yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat ayı itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.

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