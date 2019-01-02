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Asya ülkesinde karar verildi! Alkol artık yasak

Türkmenistan'da, 2019 itibariyle spor tesislerinde ve toplu taşıma araçlarında, alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
Asya ülkesinde karar verildi! Alkol artık yasak

Türkmenistan'da Ocak 2019 itibariyle spor tesislerinde ve toplu taşıma araçlarında alkol yasaklandı.

Türkmenistan'da alkol satışlarını keskin bir şekilde sınırlayacak yeni bir kanun yürürlüğe girdi.

1 Ocak itibariyle yasaklandı

1 Ocak itibariyle, trenlerde, uçaklarda, feribotlarda ve ayrıca spor tesislerinde alkol yasaklandı. Yaklaşık 5,6 milyon insanın yaşadığı ülkede aynı zamanda ulusal bayramlarda alkol satışı da yasaklanacak

Alkollü içkiler 2021'den itibaren bar ve restoranlar dışındaki her yerde cumartesi ve pazar günleri yasaklanacak.

Ülke lideri Gurbanguli Berdimuhammedov sık sık Türkmen vatandaşlarını spor yapmaya teşvik ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:52
  1. Türkmenistan
  2. alkol yasaklandı

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