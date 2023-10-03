Asya ülkesi "Türkiye'den tonlarca baklava almak istiyoruz" diyerek duyurdu! Belki de en dikkat çekici ihracat olacak
Asya ülkesi Malezya, Türkiye'den baklava almaya hazırlanıyor. Bu belki de şu ana kadar en dikkat çekici ihracat olacak.
Malezya’da ithalat ve ihracat hizmetleri sunan bir firma, Türkiye’den dondurulmuş baklava ithal etmek istiyor.
Türk gıda sektörü, Türk mutfağına özgü ürünlerle birlikte büyümeye devam ediyor. Bu yerel lezzetler sadece iç pazarda değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olan baklava; geleneksel lezzeti, kaliteli malzemeleri ve el işçiliğiyle Türk mutfağının sembol tatlarından biri olarak dünya pazarlarında da rağbet görüyor.
Bu rağbete örnek bir talep TurkishExporter’a bugün Malezya’dan geldi. İthalat ve ihracat hizmetleri sunan firmanın dondurulmuş baklava ihracatçısı aradığı, bir ilanla TurkishExporter’da yayınlandı.
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