Asya ülkesi Rusya'yı çıldırtan Türk İHA'larına talip oldu! Sürpriz açıklama geldi

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, 'Türkiye'deki İHA'lar hususundaki ilerlemeler, gelişmeler bizim için de ilgi çekici. Sadece askeri amaçlar için değil, diğer amaçlarda da bu İHA'ların üretilmesi tabii ki de Tayland'ın da ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte.' dedi. Pramudwinai ayrıca, '(Çavuşoğlu ile görüşmek) Hiçbir zaman böyle bir fırsatı kaçırmam.' ifadelerini kullandı.

Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı imza töreninin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bulunmasının iki nedeninden birinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek olduğuna işaret eden Pramudwinai, "(Çavuşoğlu ile görüşmek) Hiçbir zaman böyle bir fırsatı kaçırmam. Her zaman çok taraflı forumlarda bir araya gelme fırsatını değerlendiriyoruz." dedi.

Pramudwinai, öte yandan Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini belirterek ziyaretinin hem iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yılına, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk geldiğini söyledi.

Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin verimli geçtiğine işaret eden Pramudwinai, başlıca görüştükleri alanın ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu aktardı.

İHA'lara övgü

Pramudwinai, Türk ve Taylandlı firmaların gelecek dönemde karşılıklı yatırımlar yapacağına ve savunma sanayisinin de gündeme geldiğine işaret ederek "İHA'lar hususundaki ilerlemeler, gelişmeler bizim için de ilgi çekici. Sadece askeri amaçlar için değil, diğer amaçlarda da bu İHA'ların üretilmesi tabii ki de Tayland'ın da ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Farklı hizmet alanlarında da ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Pramudwinai, güvenlik diyaloğunun iki ülke arasındaki önemli platformlardan biri olduğuna işaret ederek ikili ilişkilerdeki önemli hususları ele almayı sürdüreceklerin kaydetti.

Ticaret konusundaki önemli hususun da serbest ticaret anlaşmasının sonuçlanması olduğunu belirten Pramudwinai, bu konudaki çalışmaları sürdüreceklerini ve serbest ticaret anlaşmalarının ortaklarına da katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'daki çabaları

Pramudwinai, Türkiye ve Tayland'ın diplomatik ilişkilerinin tesisinin 65. yıl kutlamalarına ilişkin Ankara Büyükelçiliklerinin etkinlik duyuruları yapacağını belirtti.

Bakan Pramudwinai, iki Taylandlı oyuncunun Türk kadın voleybol takımlarında yer aldığını, müsabakaların Tayland'daki televizyonlarda yayımlandığını ve halkının bunları düzenli bir şekilde izlediğini ifade etti.

Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişiminin de Asya ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Pramudwinai, Ukrayna'da barışın sağlanması için Türkiye'nin çabalarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Görüş alışverişi yapıyoruz ve biz kesinlikle Türkiye'nin gayretlerini destekliyoruz. Özellikle de Sayın Mevlüt Bey'in girişimlerini destekliyoruz. Ukrayna'daki duruma bir şekilde bir çıkış yolu bulma hususundaki gayretlerini destekliyoruz ve başarılar diliyoruz bu gayretlerde. Tabii ki sadece biz değil tüm dünya Türkiye'nin gayretlerini izliyor. Ukrayna'da barış için sarf edilen gayretleri ve uluslararası toplum minvalinde insani adımları tüm dünya takip ediyor ve daha (yapılacak) çok iş var."