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Gündem Asya ülkesi duyurdu: Türkiye'den Akıncı TİHA satın aldık
Gündem

Asya ülkesi duyurdu: Türkiye'den Akıncı TİHA satın aldık

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, Türkiye'den Akıncı TİHA alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 10:53:00 -
Asya ülkesi duyurdu: Türkiye'den Akıncı TİHA satın aldık

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) sahip olan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

AKINCI TİHA'yı duyuran ülkelerden biri de kardeş ülke Kırgızistan oldu.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın satın alındığını resmen ilan etti. Tashiev, paylaşımında "Akıncı bizimdir! Kardeş insanlar sayesinde" ifadelerini kullandı.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023'den itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

AKINCI TİHA, yüksek faydalı yük kapasitesi, gelişmiş faydalı yükleri ve sensörleri, yapay zekası ve savaş uçakları tarafından taşınan birçok hava-hava ve hava-yer füzesini taşıyabilme kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.

Kaynak: Star Gazetesi

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