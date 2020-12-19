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Spor Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ulsan Hyundai şampiyonluğa ulaştı
Spor

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ulsan Hyundai şampiyonluğa ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:17:39 -
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ulsan Hyundai şampiyonluğa ulaştı

İSTANBUL (AA) - Asya Şampiyonlar Ligi finalinde İran temsilcisi Persepolis'i 2-1 yenen Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai, şampiyon oldu.

Katar'ın El Vakra şehrindeki El Janoub Stadı'nda oynanan final maçında Persepolis ile Ulsan Hyundai karşılaştı.

Persepolis, 45. dakikada Mehdi Abdi Qara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine ikincisi penaltıdan olmak üzere 45+4 ve 55. dakikalarda Junior Negrao'nun attığı gollerle cevap veren Ulsan Hyundai, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Ulsan Hyundai, Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2012'den sonra ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Öte yandan 2020 sezonunda 4 gol atan Ulsan Hyundai'nin Güney Koreli futbolcusu Yoon Bit-garam, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

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