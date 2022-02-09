Asya piyasaları yükselişe yöneldi
Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Salı günkü işlemlerde yükseldi.
Asya Borsaları bölge genelinde Hong Kong borsası öncülüğünde yükseldi.
Çinli teknoloji şirketlerinin kazanımları Hang Seng Endeksi'ni yukarı taşıdı. Endeks yüzde 2'den fazla yükseldi. Alibaba hisselerin yüzde 6'dan fazla artarken, Tencent yüzde 2 yukarıdaydı.
Çin ana karasında da hisseler pozitif bölgede fiyatlandı. Şanghay Bileşik endeksi ve Shenzen endeksi hafif yükseldi.
Japonya'da SoftBank hisseleri yüzde 5'den fazla yükseldi. Topix ve Nikkei 225 Endeksleri de arttı.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksini yukarı taşıdı.
Güney Kore Kospi borsası da kazanım bölgesinde.