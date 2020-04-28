Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

KUALA LUMPUR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Asya-Pasifik ülkelerinden Singapur'da 14 bin 951'e yükselirken, Japonya'da 14 bin 572, Endonezya'da ise 9 bin 511 oldu.

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 247 artarak 14 bin 572'ye, ölü sayısı 13 artışla 420'ye yükseldi.



Vakalar Tokyo'da 4 bin 59, Osaka'da 1553, Kanagawa'da 964, Saitama'da 830, Çiba'da 822, Hokkaido'da 688'e çıktı.

Öte yandan, Meclisin bütçe komisyonunda konuşan Başbakan Abe Şinzo, hükümetin açıkladığı destek paketinin salgının tetiklediği ekonomik daralmaya hızlı bir can suyu olamayabileceğini belirterek "Psikolojik olarak büyük buhrandan daha zorlayıcı bir durumdayız." dedi.

Abe, "Ekonomik faaliyete başlarsak, insanların sağlığı ve hayatı tehlikeye girebilir. Maalesef teşvik paketinin hemen işe yarayabileceği bir ortamda değiliz. Virüse karşı tedavi ilaçları ve aşılara sahip olmak önemli. En kısa sürede etkili bir aşı geliştirebilmek için çabalıyoruz." şeklinde konuştu.

- Singapur'da vakalar 15 bine, Filipinler'de 8 bine yaklaştı

Singapur’da son 24 saatte 528 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 14 bin 951’e yükseldi.



Ölenlerin sayısı bugün 2 artarak 14’e yükselirken, ülkede son 6 günde ilk defa Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşandı.

Filipinler’de Kovid-19 vakaları bugün 198 artışla 7 bin 958’e, yaşamını yitirenler 19 artışla 530’a, iyileşen vaka sayısı ise 43 artışla 975’e çıktı.



Tayland’da ise Kovid-19 vakaları bugün 7 artışla 2 bin 938’e, vefat sayısı 2 artışla 54’e yükselirken şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı 2 bin 652 olarak kaydedildi.



Öte yandan, Tayland Havacılık İdaresi, ülkeye yönelik uçuş yasağının kapsamını genişletti. Buna göre, 31 Mayıs’a kadar Tayland’daki havalimanlarına dışarıdan uçuşlar yasak olacak.

- Endonezya’da ibadetlerin “evde yapılması” uyarısı yinelendi



Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma’ruf Amin, salgınla mücadele kapsamında, ülke genelinde ramazan boyunca teravih namazı ve mukabele gibi dini ibadetlerin evde yapılması uyarısını yineledi.



Mevcut durumda camilerde yapılacak faaliyetlerin başkalarının hayatlarına zarar verebileceğini dile getiren Amin, ayrıca Kovid-19 nedeniyle kırmızı bölge olarak ilan edilen bölgelerde camilerdeki toplu ibadet yasağını hatırlattı.



Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 415 artarak 9 bin 511’e ulaşırken, ölü sayısı 8 artışla 773’e, iyileşenlerin sayısı ise 103 artışla 1254’e yükseldi.

- Malezya'da bakan yardımcısına Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Malezya’da toplam vaka sayısı bugün 31 artışla 5 bin 851’e, vefat sayısı bir artışla 100’e, taburcu edilenlerin sayısı ise 75 artışla 4 bin 32’ye yükseldi.



Öte yandan, Perak eyaletinde arkadaşlarıyla yemek yediği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak tepki toplayan Sağlık Bakan Yardımcısı Nur Azmi Ghazali, kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1000 Malezya Ringgiti (1600 lira) para cezasına çarptırıldı.









