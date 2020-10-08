Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 500'e yükseldi.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 666 kişinin iyileştiği ülkede, 200 kişinin tedavisi sürüyor.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.



Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 162 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 890 kişi de iyileşti.



- Tayvan



Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 524'e ulaştığı belirtildi.

Tayvan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken, virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 7 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 487 kişi de iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 69 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 422'ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 463 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 427'ye yükseldi.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda Kovid-19 vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Bugüne dek 3 bin 622 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 439 kişi iyileşti, 124 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 363 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 331 bin 869'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 144 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 69'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 274 bin 318'e ulaştı.

- Pakistan



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 583 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 316 bin 934'e ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 544'e çıktığı ifade edildi.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 302 bin 375 olarak kayıtlara geçti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 849'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 624 kişi de iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1441 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 374 bin 592'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 460'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 288 bin 16 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Sri Lanka



Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 207 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 459'a yükseldiği ülkede virüs nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 3 bin 274 kişi de iyileşti.

Yetkililer, hafta başında bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan Kovid-19 salgınının ardından bazı kamu kurumlarının geçici olarak hizmete kapatıldığını duyurdu.

Salgını kontrol altına almak için başkent Colombo'nun bazı banliyölerinde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet, okulları ve üniversiteleri kapattı, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirdi. Ülkede dün de halka açık toplu etkinlikler yasaklanmıştı.

Şimdiye kadar fabrikada çalışan 1034 kişide virüse rastlanırken, 2 bin kadar çalışan da evlerinde karantinaya alındı.



